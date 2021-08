Juventud muy valiosa la de mi pueblo (+Fotos +Infografía)

“Al principio no entendíamos muy bien qué pasaba, incluso sentimos mucha incertidumbre, miedo a enfermar, a no volver a tener la vida de antes; pero algo estaba muy claro, el país necesitaba como nunca de sus jóvenes, no era momento de titubear ni de andar con pequeñeces, había que crecerse y crecerse de verdad, aún ante la mirada temerosa de muchas madres”, dice enérgica Mariluz Pérez Gonzalvo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Puerto Padre (FEEM).

El mundo vivía un 2020 de espanto, en Cuba nadie vaticinaba, quizás por no sumar preocupaciones, que en tan corto tiempo el Sars-Cov-2 también llegaría a la Isla, y desde ese momento se fundirían las horas, los meses, como rememora Víctor Manuel Pérez Martínez.

“A veces resulta hasta un poco extraño mirar hacia atrás e intentar buscar ese momento exacto en que todo cambió, cuando comenzamos a añorar tantas cosas que antes pasábamos por alto y muchas veces considerábamos insignificantes. La Covid-19 nos cambió mucho, pero sobre todo nos hizo superar temores e inseguridades. Ahora sí sabemos de qué estamos hechos: los jóvenes puertopadrenses vamos con todo por la salud de nuestra gente y por la vida.”

Todos fuimos parte de una gran metamorfosis, más allá de anhelar la vieja cotidianidad, hoy el deseo común es ser capaces de vencer, y desterrar de una vez por todas a la muerte de nuestra tierra.

MESES DE BATALLAS Y CONQUISTAS

Marzo de 2020 marcó para la nueva generación de puertopadrenses el inicio de lo que hasta hoy, es su mayor pesadilla y la prueba más grande de superación personal. Antes, muy fácil se decía “la juventud está perdida”, ahora, hay que valorar que han sido precisamente los jóvenes quienes marchan al frente en cada una de las tareas de enfrentamiento a la Covid-19 en Puerto Padre.

“Ha sido fuerte, pero cuando la batalla se comparte con excelentes guerrilleros se aligera el esfuerzo. Ya son 17 meses de reto constante, es un proceso de aprendizaje continuo. El trabajo directo con el pueblo es de respeto. Invade la obligación de proteger a las personas en un escenario en que empiezan a introducirse temores y afectaciones, incluso psicológicas, debido a los períodos prolongados en los que por necesidad tenemos que mantenernos distantes físicamente, sin poder demostrar el cariño o cercanía como lo hacíamos antes…”, dice Elsy Ramón Pena, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y agrega, “…me enorgullece ver a tantos muchachos y muchachas asumiendo tareas que nunca habían realizado, ni siquiera en sus hogares, algunos incluso mostrando su disposición, a pesar de poseer patologías de riesgo. ”

La dirigente juvenil relata que una vez la Covid-19 dio sus primeras señales en la Isla, bastaron pocos días para armar toda una estrategia en el territorio, de conjunto con las máximas autoridades de Salud, que permitiera hacer frente a la pandemia. El objetivo estaba claro: evitar la propagación en el municipio; de ahí que una de las primeras acciones en las que se vinculó a los jóvenes fueron las pesquisas activas.

Un total de 535 estudiantes de la Filial de Ciencias Médicas en Puerto Padre se sumaron al personal de los consultorios médicos en las comunidades, para llegar cada día a las viviendas tanto en la zona urbana como en la rural, y de esta manera contribuir a llevar la estadística diaria de los casos febriles o con síntomas respiratorios.

Yoan Osorio Zaldívar, alumno de la carrera de medicina y vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), destacó la integración de los jóvenes en el puesto de mando de la Dirección Municipal de Salud, para llevar en tiempo real a la base de datos las encuestas que se realizan a los internos en el Hospital Guillermo Domínguez y que acompañan las pruebas de PCR que se envían al laboratorio.

También puntualizó que más de 300 alumnos de las carreras de Medicina, Estomatología y Licenciatura en Enfermería, apoyaron el primer proceso vacunatorio que tuvo lugar en el municipio en el cual se inmunizaron trabajadores de Salud Pública, Educación, Deporte y personal de los medios de prensa. La disposición no ha faltado para desarrollar jornadas de saneamiento ambiental, donaciones de sangre, trabajos productivos e higienización de locales; como muestra de que la juventud puertopadrense tiene la capacidad de reinventarse a cada instante y encontrar nuevas motivaciones frente a las adversidades, convencidos de que fallar en este momento sería imperdonable.

EL RETO DE VIVIR LA ZONA ROJA

Para Ana Liz García Labrada, joven logopeda de la Escuela Pedagógica Rigoberto Batista Chapman; y Dairon Adriano Pérez León, estudiante de segundo año de Medicina, su primera experiencia trabajando en zona roja tuvo costos adicionales: fue la primera vez que ambos pasaron un día de las madres lejos de casa, pero desde la plena convicción de estar haciendo lo correcto.

“Desde el inicio de la enfermedad en Cuba supe que quería ayudar en lo que fuera. A los profesores de la escuela nos reunieron y el director preguntó si alguno estaba dispuesto a apoyar en el trabajo de un centro de aislamiento. Sin dudar, y sin pensar incluso en la opinión de mi familia, yo dije que sí…”, recuerda Ana Liz emocionada, “… me puse nerviosa porque era estar lejos de casa, atendiendo personas que podían estar enfermas. Incluso, el director en ese momento me volvió a preguntar si de verdad yo estaba dispuesta a ir, y yo le dije sí, sí voy.

Fueron jornadas intensas de trabajo en el centro Asalto al Polvorín, me tocó estar en la lavandería… pude darme cuenta que no soy esa niña tímida que fui antes, que puedo hacer cosas que muchos no esperan…” y orgullosa, entre risas, agrega: “…creo que allí lavé por todo el tiempo que me quedaba de vida.”

Por su parte Dairon Adriano se siente feliz de haber formado parte del primer grupo de estudiantes de las Ciencias Médicas que fue a trabajar a zona roja y reconoce que “… la FEU siempre ha estado en los procesos importantes del país y esta vez, en el enfrentamiento a la Covid-19, apoyando tanto en las comunidades como en centros de Salud, donde hubo que trabajar en la clasificación de ropa limpia, el acompañamiento en la realización de exámenes físicos a pacientes y la revisión de pasos podálicos y recipientes con hipoclorito.”

Es gratificante ver los rostros de alegría cuando se despiden los pacientes, cuando los artistas llegan hasta los hospitales de campaña y los vacunatorios, para continuar alimentando el espíritu; los cocineros con tanto esmero, y las lavanderías sin horario definido pues, los jóvenes trabajadores dicen: hasta que no esté todo limpio, no nos vamos. Durante todo este tiempo se ha evidenciado la valía de jóvenes profesionales, técnicos y estudiantes, que se han sumado a la lucha contra esta enfermedad, que ha dejado en el mundo una estela de dolor.

MIENTRAS TANTO UN JOVEN MÉDICO PUERTOPADRENSE

De su pasión por la medicina, integridad, potencial, y ese carácter noble que hace a todos tenerle gran estima, conocí hace muchos años, cuando caminábamos por los pasillos del IPVCE Luis Urquiza Jorge y apenas teníamos 15, 16 años.

Y es que todos los estudiantes del grupo de Puerto Padre sabíamos que José Pérez Pérez, o Cheito como cariñosamente le llamábamos todos, iba a ser un gran médico. Hoy solo tiene 31 años de edad, pero ya cuenta con un historial como especialista en terapia intensiva y colaborador de la Misión Médica Cubana, que lo hacen merecedor del reconocimiento y los aplausos de todos.

“Mi romance con la zona roja, que ya prácticamente se ha convertido en un matrimonio por el tiempo de duración y el vínculo, comenzó en La Habana, en el Hospital Calixto García. Formamos el primer contingente de médicos y enfermeros intensivistas de Oriente que fuimos a apoyar a la capital cuando se dio un brote interno en el propio personal de Salud del centro. Fueron momentos muy críticos porque era el inicio de la enfermedad, había pacientes graves, contagiados, otros que venían de la calle y no sabíamos si podían ser positivos, teníamos que enfrentarnos por primera vez a trabajar con los trajes y todas las normas de protección. Fue muy difícil porque también la incertidumbre jugaba en contra de nosotros.

Luego nos trasladaron para el Salvador Allende, en la sala de terapia intermedia, con aproximadamente 40 camas, en contacto directo con los pacientes positivos graves. La experiencia fue muy enriquecedora, aprendimos mucho, y enfrentamos cara a cara aquel problema que aún estaba en sus inicios…”

Cheito es uno de los valientes que hoy enfrenta la Covid-19 en Mozambique y cada día pone bien en alto el nombre de su pueblo Puerto Padre, cuando devuelve la esperanza a sus pacientes en el Hospital Central de Maputo.

“En Mozambique he trabajado como médico especialista, durante el último año, todo el tiempo en zona roja, en la terapia intensiva del hospital más grande que tiene el país, somos un equipo de médicos y enfermeros cubanos.

Todo eso que vivimos en Cuba a diario, los empeños puestos para prevenir el contagio, eso no existe aquí… ya tuve la experiencia de tener que trasladar pacientes incluso mediante aeroambulancia, y son cosas que no se olvidan, que quedan para toda la vida.”

Hoy el joven puertopadrense recorre los pasillos del Hospital central de Maputo, la capital de Mozambique, con el orgullo de saberse médico cubano, que significa ser faro de luz y esperanza para los enfermos del mundo.

SIN DEJAR DE APOSTAR POR TIEMPOS MEJORES

La juventud enfrenta desafíos atemperados con su capacidad de resistencia e ideales, en este, su día mundial.

Un enemigo microscópico hace que sean imposibles las acampadas, las ceremonias, los homenajes, los abrazos de felicitación. Pero ni siquiera ese enemigo que ha traído aislamiento social alrededor del mundo hará que los jóvenes puertopadrenses pasen por alto la conmemoración, ni siquiera ese enemigo silencioso que lleva consigo la muerte y el miedo, logrará que este 12 de agosto sea un día como cualquier otro.

Porque para un joven nacido en esta tierra, no hay sombra capaz de aminorar su brillo, no hay reto que quede grande, no hay día sin sol, ni cielo sin esperanza.

Y aunque esta vez no será posible estrechar manos, ni marchar unidos, ni ondear juntos banderas en la plaza, cada uno desde su puesto estará honrando la efeméride, unos cuidando la familia desde sus hogares, otros en la producción de alimentos, en servicios que son indispensables para el pueblo, resguardando nuestra defensa, el orden interior, o laborando en centros de aislamiento u hospitales. Y es que en cada una de las esferas que impulsan el desarrollo socioeconómico del país están los jóvenes, ahora haciendo frente a la pandemia con sus batas verdes o blancas, pero lo que es más importante, con sus conocimientos, su valía, el carácter, la intransigencia que tanto conmueven y arrastran un ejército de aplausos ante el compromiso de quienes a tan corta edad apuestan su propia vida por el bien de todos.