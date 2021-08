Fidel, eterno visionario de la vida

De los pensadores del siglo XX más preclaros, indudablemente Fidel Alejandro Castro Ruz es el primero en mencionar. Su vastísima entrega al mejoramiento de la existencia humana y la definición de vida así lo corroboran.

Supo entender cada época y delinear las mejores maneras de transformar el entorno para bien común. Como hombre excepcional forjó su pensamiento político. En entrevista concedida a Frei Betto en 1986, subrayaba: “(…) las ideas políticas no me las inculcó nadie, no tuve el privilegio de tener un preceptor. Después (del bachillerato) tuve otro tipo de valores: una creencia política, una fe política que tuve yo que forjarme por mi propia cuenta, a través de mis experiencias, de mis razonamientos y de mis propios sentimientos”.

De su hacer en virtud del bienestar colectivo hay mucho que decir, basta hojear las páginas de la historia Patria para hallarle como líder indiscutible de la Revolución, esa que construyó desde los cimientes en el Moncada, el Granma y la Sierra, la misma que defendió hasta el último aliento.

La lucha armada, la batalla de ideas, la guerra de todo el pueblo, la revolución energética, el trabajo social…, son concepciones fraguadas al calor de las circunstancias y hoy fundamentos ineludibles del proceso social.

Transparente, leal a su pueblo, íntegro en el andar, califican al Fidel que alcanzó los grados de Comandante en pleno combate, al Fidel constructor de un mundo mejor, al hombre solidario, al mejor amigo de los pobres, al primero en cada momento de la nación.

Y esos valores, puros, rebeldes, transformadores, mantienen vigencia y forman el legado que dejó a las nuevas generaciones para proseguir la marcha de la obra esculpida con el acero de sus manos y la dulzura de sus entrañas.

Los postulados económicos, políticos y sociales de Fidel, constituyen el referente en los cambios del modelo de gestión de la Isla.

A 95 años de su natalicio, sigue ardiente tal cual profeta de la aurora. Es guía de luz para vencer adversidades y enfrentar los nuevos tiempos, para juntar y amar.

A Fidel Castro Ruz, habrá que volver hoy y siempre, una y otra vez, en busca de la guía, del camino correcto. La historia, la misma que primero lo absolvió y luego lo distinguió como el hombre del siglo XX se encarga de eternizarle.

Imagen tomada Cubadebate