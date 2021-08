Lula espera que pueblo brasileño expulse a Bolsonaro del poder

Brasilia, 21 ago.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el pueblo de Brasil será el que destrone al mandatario Jair Bolsonaro, al descartar hoy la apertura de un proceso de exoneración en la Cámara de Diputados.

«La Cámara (baja) no someterá a votación la impugnación. Ustedes tendrán que destituir a Bolsonaro en 2022», pronosticó Lula al término de su visita al estado de Maranhão, como parte de la gira que cumple por el Nordeste.

El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) visita este sábado Ceará, donde continuará su agenda de intercambiar opiniones con partidos, movimientos sociales, líderes políticos y empresarios sobre el desarrollo y futuro de la nación.

Fuentes cercanas al PT precisaron que, en un ambiente de confraternización, Lula admitió en Maranhão que no cree que Bolsonaro vaya a sufrir un proceso de impeachment (juicio político).

Remarcó que solo «es el pueblo trabajador el que salvará a Brasil». Admitió que no es una tarea fácil, «pero no tenemos escapatoria. Tenemos que hablar… salvar a nuestros hijos y nietos. Este país puede ser grande, justo y democrático. Vamos a luchar porque este país no puede ser destruido», recalcó.

También, comentó que la población no debe temer a los bolsonaristas (seguidores de Bolsonaro), a quienes «les gusta asustar a la gente. Devolveremos la esperanza», prometió.

Consideró muy importante que «empecemos a reflexionar sobre lo que está pasando, en el pasado reciente y ahora».

«Nunca imaginé que después de los avances de la Constitución de 1988 volveríamos a una situación de anomalía democrática como esta», señaló en alusión directa al gobierno de Bolsonaro.

Lamentó la catástrofe económica y social promovida por el exmilitar y denunció que «19 millones de personas pasan hambre y 34 millones están en estado de inseguridad alimentaria» en el gigante suramericano.

Insistió en que Brasil tiene «un gobierno que no utiliza palabras como crecimiento económico, distribución de la renta y agricultura familiar».

Comentó que las políticas públicas deben incluir al pueblo en el presupuesto para que la nación promueva el desarrollo.

«Brasil nunca ha necesitado que la izquierda gobierne tanto como ahora», subrayó.

Lula, quien recuperó sus derechos políticos tras la Corte Suprema anular todas su condenas y tener la posibilidad de participar en las elecciones de 2022, permanecerá en Ceará hasta el 24 de agosto, luego pasará por Rio Grande do Norte y el 25 y 26 visitará Bahía. (PL)