Las mujeres en Cuba, ¿víctimas de violencia?

¿Las mujeres en Cuba son víctimas de violencia? La primera respuesta a esa interrogante de seguro sería negativa; pero, pudiera ser otra si se escudriña en este fenómeno que es global, tiene sus orígenes en la antigüedad y se manifiesta actualmente de disímiles maneras.

La violencia hacia la mujer es un hecho ligado a la familia patriarcal, donde esta pasaba de las manos del padre a las del esposo, ambos tenían plena autoridad sobre ella y podían decidir sobre su vida. Así quedaba excluida de la sociedad, era parte del patrimonio de la familia y relegada a la función reproductora y a laslabores domésticas.

No se puede olvidar que en la antigüedad el matrimonio se definía como el medio privilegiado para la reproducción y la transmisión de la propiedad, el placer quedaba fuera de la relación conyugal y el vínculo matrimonial era celebrado entre las familias de los contrayentes para asegurar intereses económicos, sociales y hasta políticos.

Los avances en el trato hacia la mujer que pudieron darse durante la República y el Imperio romanodesaparecieron en el periodo oscuro del medioevo. Una sociedad que rendía culto a la violencia, la ejerció también contra las mujeres y estas se convirtieron en moneda de cambio para fraguar alianzas entre familias.

Por cuanto, una consecuencia del patriarcado ha sido la exclusión histórica de la mujer en los ámbitos: cultural, artístico, político, económico y otros.

No es hasta la revolución industrial en occidente, cuando se permite a la mujer participar en la vida social, época en que comienza una trayectoria de emancipación.

El análisis de los hechos permite a algunos estudiosos entender el género como un sistema de papeles culturales socialmente construidos, atribuidos a hombres y mujeres, que afectan las relaciones personales, el acceso, el control de los recursos y el poder de tomar decisiones.

La evolución de las sociedades hasta el siglo XXI llevó a expertos en el tema a conceptualizar el género sin reducirlo a hombre o mujer, sino que existen tantos géneros como construcciones identitarias en la sociedad.

En esencia, se deduce que el género es una construcción cultural condicionada por el poder, cuya diferencia ha sido usada con la finalidad de etiquetar a la mujer como sexo débil, colocándola en una situación de opresión y desventaja en relación con el hombre.

Eso nos lleva a entender que la violencia de género se legitima a través de construcciones culturales simbólicas. Para que exista violencia de género tiene que haber un desequilibrio de poder, una relación asimétrica de superioridad, ya sea física, económica o psicológica. Por cuanto estas formas de violencia se convierten en injusticia social.

Violencia de género se entiende entonces como todo acto violento basado en el género que tiene como resultado posible o real el daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada; y esta se puede ejercer, y de hecho se ejerce, contra personas de cualquier género.

La violencia hacia la mujer, no obstante, es la forma más extendida de la violencia de género y consiste en el sistema de dominación del género masculino. Los hombres ejercen violencia hacia la mujer para mantener la dominación que el patriarcado exige, y así construye su identidad sobre la base de ese mandato cultural.

Para reflejar la violencia que existe en el mundo contra la mujer no pocos son los que utilizan el término violencia de género, una expresión menos concreta y que en cierto modo suaviza la verdadera naturaleza de esta dura problemática.

Queda demostrado por tanto que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades e impide a ellas ejercitar sus derechos humanos y disfrutarlos.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer, adquiriendo compromisos institucionales y legislando, para erradicar un problema que afecta al 50 por ciento de la población mundial.

En Cuba, se evidencian incuestionables logros en más de medio siglo de una política social socialista a favor de la igualdad. El empoderamiento de la mujer es una realidad. Sin embargo, existen múltiples manifestaciones a nivel micro social que tienen a la familia como marco preferente de manifestación de violencia contra la mujer, situación que al decir de los analistas comienza en la infancia con una educaciónsexista, discriminatoria, patriarcal, basada en estereotipos, perjuicios y etiquetas.

Hagamos un poco de historia

No es hasta 1999 que en Cuba se produce una reforma en el código penal y se recogen por primera vez estudios de medicina legal sobre violencia contra la mujer. Es en esta fecha que Cuba recibe una visita de la rectora de violencia de género de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y es la primera vez también que se reconoce públicamente la existencia en Cuba de violencia de género.

Es en 2005 que se escribe en Cuba el primer reportaje sobre violencia de género, en la Revista Bohemia.

La necesidad de abordar la violencia de género se reconoce en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2012, este tema se incluye por vez primera en la agenda política y comienza a tratarse en los medios. Inician así las campañas como Eres Más y Evolución.

En 2016 es la primera vez que se mide en Cuba la violencia de pareja, a través de investigaciones que arrojan que hay más violencia psicológica que física.

Los casos de feminicidio en Cuba comienzan a reportarse a partir del año 2018.

Tipos de Violencia

Entre los tipos de violencia más ocultos hacia la mujer están:

La violencia cultural: que se ejerce desde las ideas, las normas, los valores, la tradición y está dada por el condicionamiento histórico del patriarcado donde se han otorgado roles para la mujer y roles para el hombre.Es muy difícil desmontar el patriarcado de la estructura, porque significa cambio de las leyes y de la cultura, que incluye ideas, valores.

La violencia simbólica: concepto acuñado por Pierre Bordieu, en la década del 70, donde el dominador ejerce violencia no física sobre el dominado, son inconcretas, vistas mayormente en post de propagandas, comerciales y audiovisuales donde se reduce el cuerpo de la mujer a objeto, sobre todosexual, o donde refuerzan sus roles tradicionales y el modelo de belleza excluyente; también la representan como vampiresa.

Aunque en los videos clips cubanos existen apariciones con la imagen sexista y estereotipada de la mujer, donde más se ve y con crudeza horrenda es en la propaganda y publicidad extranjera de casi todas las regiones del mundo.

En muchos audiovisuales cubanos, como series y novelas, también se refuerzan el rol de la mujer en los quehaceres del hogar y la belleza excluyente,conceptos e ideas marcados por estereotipos.

​Por ejemplo, los medios como constructores de sentido, inciden en la reproducción de estereotipos de masculinidades y feminidades, es decir que es lomasculino y que es lo femenino “según la norma social”, lo que significa también violencia hacia la mujer.

También constituyen signos de violencia otros ejemplos que refuerzan imágenes y conceptos estereotipados como el uso de los colores para vestir, desde lacanastilla que se compra para el recién nacido: rosado para la niña y azul para el niño. Cuestionar dichos cánones es ir contra la “norma”.

La educación desde la casa y el Circulo Infantil también refuerza la violencia de género y específicamente la violencia hacia la mujer; pues se obliga a las niñas a aprender los roles de cuidadoras y domésticos, cuando le decimos que jueguen a la casita, y a los varones con pistolas, carritos, espadas, que además son juegos violentos; por tanto, les enseñamos a ellas a que son las responsables únicas de las tareas del hogar y de cuidar a los hijos; mientras a ellos les educamos a ser violentos. Todo eso va influyendo en su psicología, en la formación de su personalidad.

Es válido decir que aunque la violencia hacia la mujer es la más visible dentro de la violencia de género, los hombres también la sufren de muchas formas por el rol que le concede la construcción cultural del patriarcadocuando se le cercenan sus características naturales, prohibiéndoles llorar y poniéndolos en el papel de súper héroes, de sexo más fuerte.

Es muy difícil que una mujer o un hombre escapen de la violencia en algunas de sus formas.

Hoy cuesta hacer ver a nivel social que las agresiones hacia las mujeres no son producto de momentos de frustración, tensión o arrebatos, contingencias de la vida en común; sino que se producen como consecuencia de los intentos de mantener la subordinación de la mujer, de la consideración ancestral de la mujer como un objeto propiedad del hombre.

Expertas cubanas en el tema como Clotilde ProveyerCervantes, Dixie Edith Trinquete y Karina Paz Ernand,refieren que eliminar la violencia hacia la mujer requiere deconstruir muchos mitos, como son:

• Entre marido y mujer nadie se debe meter

• La violencia física es la más grave, la psicológica no lo es tanto

• Primero madre que mujer

• Hay que aguantar por los hijos

• Ella se lo buscó, le gusta eso

• La violencia machista sucede en personas de bajos ingresos y bajo nivel cultural y educacional.

• Eres mía… soy tuya

• Los celos son por amor

• El amor todo lo aguanta, todo lo perdona

• Tuvo que hacer su papel de hombre

• Sin mí no es nada…. Sin ti no soy nadie

• La quería tanto que lo volvió loco

Concluyen las académicas que la violencia contra la mujer, es por tanto, un problema social, de salud y del Derecho, de ahí que vivir sin violencia es un propósito que debemos lograr.

En Cuba mucho se ha avanzado en la prevención de la violencia contra la mujer, no solo por los cambios radicales de la Revolución a favor de la igualdad y la no discriminación; sino desde programas rectorados por universidades, la Unión de Juristas, la Federación de Mujeres Cubanas, por citar algunos; no obstante aún son insuficientes las acciones.

Erradicar la violencia contra la mujer no concierne a un gobierno, institución o estructura social, es un problema de todos que requiere desmontar el patriarcado, barrer perjuicios, estereotipos y sobre todo necesita la participación activa de la familia como célula básica de la sociedad, para educarse a sí misma y en consecuencia educar correctamente a sus hijos.

Foto de Cubadebate