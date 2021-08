Ver la luz al final del túnel (+Infografía)

“Este panorama es como un huracán categoría 4, estacionado, sin movimiento… y sin saber qué rumbo va a tomar, ni cuándo se va a alejar”.

“Esta enfermedad es terrible, deprime, esto no tiene explicación, te roba todo lo que tú crees que es fuerte en ti, es la enfermedad de la soledad y el terror, el miedo te paraliza, hasta que no se vive no se tiene una idea real de lo que es”.

Estos son mensajes que calan el alma, recibidos vía WhatsApp, de una de las miles de personas que en Cuba padece la Covid-19.

“Seguimos viendo historias tristes, personas que van quedando en el camino, esta enfermedad es como un volcán silencioso en erupción, la lava viene, te alcanza y no te das cuenta.”

Así continúa expresándose la amiga, paciente joven que si bien no enfrenta las formas más graves de la enfermedad, sí el típico malestar, los dolores del cuerpo, y el peor de todos los que vencen la pandemia: el daño psicológico.

Y es que en más de cincuenta trabajos científicos ya sistematizaron estudios sobre el impacto psicosocial de la Covid-19, todos revelan que entre las alteraciones más habituales de la población en general están la ansiedad, en primer lugar, depresión, estrés, insomnio, la percepción de soledad, tedio, aburrimiento, irritabilidad, confusión, entre otros.

“Te deja dolores, calambre, fatiga…”, enfatiza la amiga.

Por ello, los propios estudios revelan que el personal médico se concentra en atacar el efecto físico para preservar la vida y el psicológico se va quedando en un segundo plano.

Y estos efectos psicológicos, afirman los científicos, habrá que tratarlos en el mundo a largo plazo, cuando se logre vencer en mayor medida la terrible pandemia.

“El dolor ajeno te oprime también el alma”. Decía ella en otros de los mensajes, y es que el duelo por la pérdida de un familiar se incluye entre las afectaciones psicológicas que va dejando la Covid-19.

A ello se suman las secuelas del confinamiento, la incertidumbre económica. La afectación psicológica individual se convierte en colectiva; porque alcanza a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Nadie está exento.

Por ello es común escuchar, me dice mi amiga de Whatsapp, “se llevaron a fulano, a mengano”, como si se tratara de delincuentes comunes que atrapa la policía, y es que es la forma de describir en el argot popular cuando aíslan a personas sintomáticas o positivas al Sars-Cov-2.

La actual situación de la provincia de Las Tunas y del país en general, a partir del rebrote pandémico, incrementan el miedo a enfermar y a que lo padezcan familiares cercanos, sobre todo los más vulnerables.

En compensación podemos valorar, refieren los estudiosos del fenómeno mundial, que existen también efectos favorables a la salud psicológica causados por el virus, como son: Mayor interés en la información internacional, nacional y local, sensación de unidad y pertenencia a la comunidad, desarrollo de hábitos de higiene, disciplina y organización personal, familiar y comunitaria, posibilidad de hacer cosas que no se habían podido hacer por falta de tiempo como el ejercicio físico, arreglar cosas de la casa, jugar, conversar y convivir en la familia, mayores expresiones de afecto desde la distancia; así como más conocimiento y acceso a tecnologías de comunicación.

Culmina diciendo la amiga: “La mejor medida es salir de la casa lo menos posible, no recibir visitas y mantener estrictas medidas higiénicas porque tus manos se pueden convertir en tu peor enemigo”.

Y eso es verdad; también lo son, las recomendaciones científicas que apuntan a no minimizar, ni maximizar la realidad, acceder a la información máximo una hora diaria, sacar a flote y compartir las emociones con familiares y amigos desde la distancia, participar del desarrollo de la comunidad y eliminar la idea de que el miedo es la única forma de hacer que las personas se cuiden, entre muchas otras.

Podemos tomar todas las medidas de precaución con disciplina, y con la convicción de que con ello lograremos vencer a la Covid-19 en un tiempo más breve. Es preciso ver la luz al final del túnel.