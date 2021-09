Zona Roja en Radio Libertad: valientes que no se detienen

La emisora de la familia transita por la peor crisis desde que inició trasmisiones hace algo más de 8 décadas.

La COVID-19 ataca con furia el corazón de Radio Libertad, en un intento desleal por acabar con una leyenda.

Comienza a escribirse entonces una historia diferente donde los matices trágicos de una pandemia son opacados por las más enaltecedoras muestras de compromiso y responsabilidad.

El miedo a enfermar hace mellas en el colectivo, más el temor no es por ellos, los aterra la posibilidad de ser portadores del virus cuando llegan a casa y profanar ese lugar sagrado donde los esperan también con ansias, la madre o el padre enfermo, la hermana, el sobrino, el esposo o esposa, el hijo pequeño o no tanto, pero con padecimientos que vulneran el sistema inmune y lo hacen indefenso ante la pandemia.

Aún así y a sabiendas de que es esta una carrera con relevo donde se juegan la vida, los que pueden permanecen firmes en sus puestos, honrando un encargo social que deviene en estos momentos deber incondicional.

La Emisora de la Familia es hoy zona roja donde se libra un combate contra una Pandemia, esa que aún cuando muestra sus garras desde una posición invisible, no podrá doblegar jamás la voz que reina en el eter hace 81 años.

No hay departamento en Radio Libertad, donde no llegue la saña macabra de la COVID-19. Realizadores de sonido, locutores, directores de programas, recepcionistas hoy se vuelven cifras en interminables listas de enfermos.

Y si, hay veces en que la coraza de hombre o mujer fuerte nos abandona. En ese momento de debilidad nos dejamos ganar por la ansiedad que provoca la incertidumbre y las ganas de abandonar son fuertes, tanto como lo permite nuestro parte más sensible de seres humanos.

Pero no lo hacemos y no lo haremos nunca. Mientras quede sin enfermar un solo realizador en Radio Libertad la emisora de la familia continuará acompañado a su audiencia y demostrando que la historia que los antecede no fue escrita en vano.

Con esa convicción despejamos las dudas, enjugamos las lágrimas y continuamos detrás de los micrófonos para acompañarlos en esta batalla por la vida.

La admiración entonces para los valientes esos que son capaces de vencer el miedo y con absoluta sencillez nos muestran cómo lucen los héroes de hoy.