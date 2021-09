Frank Castell: en lo profético de la poseía

«Esta revista es una extensión de Nueva York Poetry Press, casa editorial especializada en poesía en lengua española y en traducción, con la que comparte el objetivo de difundir en los Estados Unidos las voces esenciales de la poesía mundial. De este modo, Nueva York Poetry Review, tanto en su soporte electrónico, como en el impreso, no sólo se ha propuesto funcionar como un medio de divulgación de poesía, sino también como un espacio para reflexionar sobre el ejercicio de la composición. Aunado a esto, la revista ofrece una galería de arte visual en la que se expone el trabajo de los autores más representativos de nuestro tiempo.»

Presentación que traduce la importancia de que un autor cubano llegue hasta sus páginas virtuales.

Frank Castell González, vio publicada su obra, en el acápite dedicado a poesía cubana.

«Es un gran reconocimiento, estar entre los escritores que incluye la revista, que son ya establecidos y tienen un panorama bastante abierto en el universo literario.»

Pero no es un hecho aislado. Entre el año 2020 y 2021, Castell ha tenido una consolidación internacional, a partir de varias publicaciones suyas en revistas especializadas, como la chilena de la Fundación Altasor, y El círculo de la poesía, en México.

«Uno no puede cansarse de promocionar lo que hace, y en eso me he convertido en incansable. Siempre hay que salir y explorar nuevas oportunidades que te permitan abrirte puertas, y en mi caso las he visto más, fuera de Cuba.»

Y es que sus códigos van en concordancia con la realidad universal. El dolor, la alegría, vistas siempre desde la óptica del autor, logran enlazarse a las experiencias personales de quién lo lee fuera de nuestras fronteras.

«No puedo quedarme estático. Intento que mis códigos avancen junto con la realidad que me circunda, creo que ahí radica la base de ese entendimiento con los lectores y mi crecimiento como escritor.»

La evolución de su obra es innegable. Desde sus primeras letras conocidas, entre 1997 y 1998, se ha nutrido de varios estilos que le llevaron a adquirir mejores oficios para decir en poesía.

«La poesía es un género profético y yo sigo como premisa lo que una vez me dijera el destacado escritor Roberto Manzano: ‘escribe sobre el presente, y cuando no puedas escribir sobre el presente, escribe sobre el futuro’. Y eso hago.»

