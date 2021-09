A Cuba, mucho corazón desde Las Tunas

Las Tunas.- El reparto Alturas de Buenavista, en la ciudad de Las Tunas, despierta temprano. Aquí cada uno de sus vecinos intenta salir a la calle lo menos posible, y si lo tiene que hacer, extrema todas las medidas, porque sabe que existe un virus letal que amenaza su salud.

Desde cada circunscripción se organizan grupos de trabajo comunitario para ofrecer una atención integral y diferenciada a las personas vulnerables y a aquellas familias que permanecen aisladas preventivamente en sus viviendas.

Onel Rivero, delegado de la circunscripción 36 del Consejo Popular tres, explicó a Tiempo21 que el objetivo es evitar que adultos salgan a las calles, para ello, dijo, se le garantizan en su domicilio alimentos y otros recursos necesarios.

En tiempos de Covid- 19, el trabajo social continúa siendo pilar fundamental en la gestión comunitaria. Bien que lo sabe Adelkis Téllez González, el presidente del Consejo Popular.

«Estamos trabajando de conjunto con todos los factores de la comunidad para identificar los casos sospechosos de Covid-19 con la mayor rapidez, dar prioridad a los más vulnerables para evitar pérdidas de vidas humanas y que la enfermedad continúe extendiéndose», destacó Téllez González.

Y es que los integrantes de grupo de trabajo comunitario en esta zona de la ciudad de Las Tunas, no descansan. Se levantan antes del amanecer y caminan kilómetros de un lado a otro, sin importar el fuerte sol que sofoca y quema.

Eugenia Yanes Vázquez ha hecho suya por convicción la lucha contra la pandemia. Cada día se le ve haciendo pesquisas y llevándoles a ancianos y a otras personas, vulnerables al mortal virus, medicamentos y alimentos.

«Las personas vulnerables en nuestra Revolución no sobran, están en aislamiento, pero no están solas ni olvidadas. Aquí nadie ha quedado abandonado a su suerte ni desamparado. Yo soy ama de casa y ante la convocatoria hecha por la Federación de Mujeres Cubana no dudé ni un instante para prestar mis servicios».

Para estos hombres y mujeres no existen horario límite ni distancias imposibles de recorrer, porque lo más importante es velar por el bienestar de los demás.