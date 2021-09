Ganaderos se benefician con las nuevas medidas de comercialización, pero otras fisuras persisten

Las Tunas.- Cerca de seis mil 285 ganaderos en esta oriental provincia recibirán los beneficios de las nuevas medidas implementadas en el sector para la venta de leche y sus derivados, a partir del cumplimiento del plan de entrega y otros indicadores establecidos por la ganadería.

El nuevo paquete normativo para la comercialización de leche fresca de vaca, establece que el precio de compra para el acopio de un litro a los productores es de 7.50 pesos cubanos (CUP) y si el labriego cumple o sobrecumple el plan de entrega del mes, se bonifica con 1.50 pesos por litro entregado, alcanzando este un importe de 9.00 pesos.

A estas buenas nuevas no escapan los pecuarios tuneros. Según informa Jorge Luis Hechavarría Lozada, subdelegado de Ganadería en la Delegación Provincial de la Agricultura, por el sobrecumplimiento de la leche ya hay tres mil 689 productores en este territorio que vendieron cada litro del líquido por ese valor mayor. Esta cuantía, señala el subdelegado, asciende a más de seis millones 484 mil 300 pesos otorgados.

Entre las normativas que también se implementan está la venta de los excedentes a la Industria Láctea. En estas variantes de comercialización se le propone al productor una estimulación en moneda libremente convertible (MLC) por cada litro de leche, cifra que en Las Tunas quedó ajustada a 15 centavos.

Hechavarría Lozada destacó que en este apartado ya dos mil 596 campesinos del Balcón del Oriente Cubano pueden cobrar la leche en MLC, pago que alcanza la suma de 104 mil 972 pesos en esa moneda. La modalidad cada vez gana nuevos adeptos, pues esta entrada de divisas contribuirá a la compra y adquisición de materias primas necesarias para el desarrollo productivo.

No obstante, a pocos meses de la puesta en práctica de las normativas, se aprecian algunas fisuras que van en detrimento del objetivo con el que se crearon. El pago a estos ganaderos no se ha efectuado aún. La dificultad -según expone el subdelegado- radica en la creación de las tarjetas, pues la gran mayoría de los beneficiados no tienen creadas sus cuentas y por ello la Industria no les puede transferir el crédito.

Uno de los cambios que plantean las 63 medidas es, precisamente, la eliminación de las trabas en los distintos procesos de comercialización; sin embargo, en este empeño deben contribuir todos los sectores involucrados. Propiciar maneras más flexibles y garantizar trámites expeditos para los que asumen la ganadería aquí ha de ser prioridad, más, cuando ello puede alentar el incremento de las producciones.

En estos momentos, se continúa realizando la recontratación del alimento y redoblan los esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos del presente calendario. Al decir de Jorge Luis, mucho hay que aprovechar este mes y el próximo, cuando se vive el pico productivo en la leche. Asimismo, informa que el plan hasta la fecha solo alcanza el 82 por ciento, con 2,3 millones por debajo de lo proyectado. La situación más difícil -destaca- está en los municipios de Manatí, Majibacoa y Jobabo; mientras que «Colombia» y «Amancio» cumplen y van al frente en las entregas.