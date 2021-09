Lengua de señas: derechos humanos e inclusión social

En nuestra sociedad nos gusta mucho hablar de inclusión social, pero por vivir en un Estado de derechos y disfrutar de ellos no nos permitimos ver a cuantas personas excluimos en la práctica cotidiana, sin estar siquiera conscientes de ello.

Para esta fecha, hace algunos años, entrevisté a la Presidenta de la Asociación Nacional de Sordos (ANSOC) de Puerto Padre, a través de su intérprete de lengua de señas, pues tenía un trabajo encomiable, digno de destacar.

Hasta hoy lo recuerdo: las expresiones de su rostro y de sus manos apuntaban a una pasión tremenda, no podía dejar de impresionarme, no retiraba mi mirada de sus gestos, solo que no lograba entender; entonces escuchaba a la joven intérprete, y así conocí de cerca el ejercicio de esa organización en nuestro municipio y cuán importante era el rol que desempeñaban.

También hoy vienen a mi memoria el tránsito por el Parque José Martí y la algarabía de pequeños grupos de integrantes de la comunidad sorda en plena conversación y debate sobre quién sabe qué tema o qué problemáticas.

Y es que este 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lengua de Señas, proclamado por la Organización de Naciones Unidas en noviembre de 1917.

Según publicaciones digitales, la fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo, que data de 1951.

Y aparece como Día Internacional de las lenguas de señas, en plural, porque existen más de 300 en todo el mundo y cada una cuenta con su gramática y su léxico.

Como sucede con otro tipo de lengua, en la de señas hay palabras conocidas a nivel mundial, como por ejemplo, coronavirus, que se tomó de la lengua de señas japonesa.

Existe un sistema de señas internacional donde se mezclan las muy reconocidas, pero no constituye un idioma en sí.

Un pedagogo español, intérprete de lenguas de señas, expresa que esta como las orales, ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada cultura.

El académico explica cómo es correcto decir lengua de señas y no lenguaje de señas, pues el lenguaje es la capacidad para poder comunicarse; mientras la lengua es el código que aprendemos los hablantes y utilizamos para comunicarnos. Por tanto la lengua es el idioma propio de las personas, que tiene su historia, estructura, gramática y vocabulario.

Otros investigadores y academicistas expresan que lo adecuado en decir “de señas” y no “de signos”, porque la “seña” tiene una amplia gama de usos en la lengua hablada; mientras el signo se circunscribe a las ciencias sociales; por lo que para un lingüista parecería redundante la frase “lengua de signos”.

En Cuba no fue hasta el año 1994 que se introdujo la lengua de señas como alternativa pedagógica en las escuelas de niños con discapacidad auditiva. Desde entonces hasta la fecha se desarrollan programas para preparar a personas con discapacidad auditiva como auxiliares pedagógicas y se procura el incremento del número de plazas de intérpretes.

Estudios recientes apuntan a que la lengua cubana de señas tiene más de 19 mil usuarios en el país.

Juristas, lingüistas, pedagogos, psicólogos, sociólogos y otros académicos cubanos, en varias universidades, realizan investigaciones sobre la comunidad sorda en Cuba y diversas son las políticas públicas que amparan la inclusión social de las personas con esa discapacidad.

En los últimos años, por ejemplo, destaca el incremento paulatino de los servicios de subtítulos en espacios informativos, dramatizados y cinematográficos de la televisión cubana; así como la incorporación de intérpretes de lengua de señas en los principales telenoticiarios nacionales y de algunos territorios.

Los niños sordos, en Cuba, tienen acceso a una educación gratuita y de calidad y se prepara el personal especializado para su instrucción y educación.

Aunque he escuchado que tienen una manera de comunicarse callejera o popular, a todos se les instruye en la lengua de señas. Se promueve, desde las escuelas especiales, la educación bilingüe: lengua de señas y lengua española en su modalidad oral y escrita. Los infantes con implante coclear tienen también atención diferenciada, incluso desde su propias casas.

Existe la ANSOC, fundada desde 1978 como una organización no gubernamental con personalidad jurídica que trabaja por una mayor integración de sus miembros, de modo que redunde en calidad de vida.

Sin embargo, no podemos hablar de la plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva.

Una deuda de muchas sociedades en el mundo y de la cubana también, aún en el siglo XXI, es la falta de acceso a la interpretación profesional de la lengua de señas en los servicios públicos; pues son dolorosas y preocupantes las historias que se cuentan sobre las dificultades que pasan las personas sordas para acceder a comercios, instituciones legales o de Salud, por solo citar algunos, en este último se ha puesto en riesgo la vida de muchos, no pocas veces.

El uso de una lengua propia es lo primero que excluye a los sordos puesto que la mayoría no la domina. Como también se excluye quién no puede participar del debate cuando integrantes de esa comunidad se encuentran en un parque.

Es necesario favorecer la inclusión legitimando la lengua de señas cubanas como segunda del país, de modo que incremente la preparación de profesores no solo para sordos sino para oyentes, y rompamos las barreras en la comunicación que en la práctica no son más que falta de derechos humanos y exclusión social.