Daniel: la gallardía de desafiar a la muerte

Daniel es un chico que transmite la sencillez de su personalidad, de la misma manera que cautiva a quienes lo conocen por la valentía con que se ha enfrentado a la vida, y a la muerte.

Daniel ha estado en zona roja, con la gallardía de quién se sabe responsable por el bienestar ajeno.

«Asumirlo como cubano, como médico recién graduado, sabiendo que cumplía con la más humana de las profesiones, fue también un gran orgullo, porque pude contribuir a esta batalla contra la covid-19, en nuestro municipio y salvar vidas.»

«Es algo que tiene sus raíces en la forma en que nos preparamos los médicos en Cuba, con esa visión humanista, esa sensibilidad, el amor con que debemos tratar a los pacientes. Ahí es donde tiene su síntesis el por qué me enfrenté a la covid-19, sin pensar en nada más que servir.»

En esos días en que vio el rostro de la pandemia en sus pacientes, creció aún más como médico y ser humano.

«Fue una experiencia muy dura, nunca habíamos vivido algo así. Estar en una sala con tantas personas positivas a la covid-19 fue difícil, a la vez que gratificante. Me aportó mucho como médico, traté siempre de dar lo máximo para que ellos me sintieran como la familia que no podían tener cerca.»

Pero a Daniel, le tocó ver la pandemia también desde la otra perspectiva.

«Ser paciente cuando se es médico resulta una situación muy difícil de afrontar. Me contagié con la covid-19 y en lo primero que pensé fue en todo lo sabía sobre ella, las complicaciones que podían existir y realmente me afectó mucho. Pero gracias a la asistencia médica y al apoyo de tantas personas que estuvieron pendientes de mí, que me llamaban, me escribían, incluso sin conocerme, pude enfrentarme mejor a está enfermedad, sobre todo desde el punto de vista emocional»

La silla de Daniel estuvo vacía en su graduación. Lo hizo con grandes honores y las ovaciones de sus compañeros fueron muestra más que suficiente de que estos logros son el resultado de un digno representante de la medicina cubana.

«El día de la graduación fue un momento de muchas emociones. Por un lado sentí la tristeza de no poder estar allí, es un instante que se anhela durante seis años; pero de otra parte tenía la alegría de mis compañeros que cumplieron ese sueño. Yo compartí con ellos ese día gracias al detalle tan bonito que tuvieron conmigo de hacerme presente en esa videollamada, que me dio mucha energía y motivación para seguir adelante.»

Aquí más sobre La graduación de Daniel.

Daniel Fernando Batista Ricardo ya está en casa y hoy este médico-paciente, se recupera de la enfermedad.

«Ahora me encuentro en la etapa de convalecencia y aunque he mejorado mucho, todavía persisten algunos síntomas. Gracias a que estaba vacunado, a mi juventud, a no tener comorbilidades, he podido superar está enfermedad tan terrible.

«Es una bendición y una alegría estar vivo, pues como todos sabemos a diario mueren personas a causa de la covid-19.»

Ni siquiera en la convalecencia puede desprenderse de su labor de galeno y previene.

«Esta pandemia no discrimina edad, estrato social, nada, así que la única solución es tener conciencia del riesgo y cuidarnos, porque verdaderamente es muy peligrosa.»

Qué bueno tenerlo de vuelta. Quienes le conocen son testigos de la grandeza de este profesional que hoy se recupera para continuar luchando por la vida.