Poner el dedo en la llaga: La basura tuya, mía, es la basura de todos

Las indisciplinas sociales, por infortunio, son un mal enraizado en nuestra sociedad.

Si se tiene en cuenta que el concepto apunta a la trasgresión de normas, desobediencia a la autoridad y subversión del orden establecido, pareciera que vivimos en medio de un caos.

Y aunque no es tan así, son diversos los ejemplos que apuntan a favor de la falta de capacidad del individuo para cumplir lo que se establece tanto en las regulaciones estatales como en las políticas de convivencia comunitaria.

Entre tantos hechos que se dan en la vida cotidiana, hay uno que se presenta, en apariencias, de forma simple: las ramas de árboles y arbustos que van a parar a los depósitos de basura.

Esta práctica, común en Puerto Padre, deviene en indisciplina social. Quien incurra en ella viola la Ley Forestal número 85 cuyo marco sancionador se recoge en el Decreto 268 que contempla la imposición de multas y el decomiso de los medios utilizados en dicha acción.

Aunque no es esencia comentar sobre el colosal atentado al medio ambiente que es atentar contra el patrimonio forestal; si lo es la contaminación que provocan los desechos sólidos acumulados en los barrios.

Si usted ocupa, con las ramas podadas, el espacio de los desperdicios comunes de los hogares, estos quedan fuera de depósito y no se pueden evacuar.

Alarmado por el asunto un trabajador ejemplar de Servicios Comunales en el municipio se dirigió a la Emisora a pedir ayuda para tratar de eliminar esa indisciplina social que afecta también su desempeño.

Radio Libertad como casi todos los medios de comunicación y de prensa del país, enfoca muchos objetivos de trabajo a desarrollar temas y programas que reflejen el asunto; también instituciones y organizaciones de masas despliegan proyectos y acciones en este sentido.

Pero todo ello no basta. La realidad es que existe falta de sentido de pertenencia por la comunidad, y egoísmo, al intentar proteger el entorno propio del hogar como si la esquina o el barrio no nos pertenecieran, como si los roedores e insectos al proliferar no fueran a dar también a nuestras casas, como si las enfermedades no nos alcanzaran.

Ahora la batalla más grande se concentra en el enfrentamiento a la Covid, pero ojo, ello no quiere decir que descuidemos la higiene comunal, pues se incrementan así las fuentes de contagio.

Incurrir en esa indisciplina social manifiesta indecencia, falta de cultura cívica – ciudadana, y será preciso volver una y otra vez a poner el dedo en la llaga, mientras existan indolentes que violen las normas.

Las ramas de árboles y arbustos con autorización de ser podadas deben evacuarse por el particular, al igual que los escombros provenidos de las acciones constructivas.

Ese actuar irresponsable, en apariencias simple, trae consecuencias graves para la salud de todos y obstaculiza el desempeño de quienes tienen la misión de higienizar la ciudad y sus alrededores.