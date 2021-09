Al corazón, uno y todos los días (+Infografía)

La fecha supone meditación. Desde hace más de una década, en Puerto Padre, entre las primeras causas de muerte, incluso prematura, figuran las enfermedades del corazón.

Cada 29 de septiembre el mundo lanza mensajes de concienciación para cuidar del vital órgano.El doctor Lester Toledo Pérez, residente de tercer año de Cardiología, en el Hospital Provincial Ernesto Guevara De la Serna, considera que «el corazón es un órgano de los más sensibles del organismo» por lo que «también responde ante cualquier amenaza externa» de que preservarlo es indispensable en virtud de la salud.

Ante el peligro que se vive por la elevada incidencia de Covid-19, el joven galeno asegura: » Sí es posible cuidar el corazón en estos tiempos de Covid; .lo ideal sería enfrentarse a la enfermedad sano, o sea mediante la prevención de los factores de riesgo cardiovasculares bien definidos ya. Pero no quiere decir que una vez padeciendo la enfermedad se deban pasar por alto estos, todo lo contrario».

En torno a los factores de riesgo, el facultativo enumera: «hábito de fumar, el sedentarismo, obesidad, la Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, la Hiperlipidemia, alcoholismo, estrés, malos hábitos dietéticos».

Modificar el comportamiento y lograr una vida sana propiciarán un óptimo funcionamiento de la corazón.

» Es difícil descifrar como paciente o personal no médico cuándo y cómo el corazón está dañado, pero sí sabemos que algo no anda igual que antes,» agrega Toledo Perez y acota » me refiero a síntomas, es por ello que generalmente lo más frecuente que se presenten sean palpitaciones, cansancio, fatiga, entre otros, lo ideal es ante cualquier síntoma acudir al personal médico para definir el estado del corazón y causas desencadenantes, en este momento se trazaría la conducta a seguir».

La Organización Mundial de la Salud instituyó el 29 de septiembre como Día del Corazón. La finalidad de la jornada es promover acciones en pos de salvaguardarlo.

Infografía: Cynthia Avello Rodríguez