La historia triste de Juan

Cuenta una vecina que todos los días salía con su mochilita al policlínico, pero nunca se quedó por ahí, siempre regresó; así lo vio hasta el día que amaneció muerto en casa.

Otros vecinos, el día antes de su muerte, lo vieron en la cola del pan, pálido, sudoroso, temblaba, dijo que hacía como 15 días que no podía comer, tenía muchos malestares, casi sin fuerzas se sentó en una piedra, según dijo también, a que le diera un poquito el sol para regresar por el corto camino, que se le hacía interminable.

Ese día estaban dando el aseo en la bodega, pidió que se lo vendieran, pues casi desfallecido no podía esperar; pero murió sin comprar sus cositas. Incluso la hija que vive lejos, cuando decidió ir por su padre solo alcanzó a recoger las pertenencias.

No es un cuento, no, es la historia de Juan (llamémosle así), muy cercana a nosotros en el espacio y el tiempo. Nadie creyó en él. Dicen que no llegaba a los sesenta años, podía haber vivido mucho más.

Y María (llamémosle también así), que aún está en terapia intensiva por neumonía grave y se pasó casi un mes, igual que Juan, retornando a casa en mal estado de salud.

Y la enfermera que no se sentía bien, pero su tira rápida era negativa, y siguió trabajando, cuando salió por fin positiva ya había contagiado a su médico y a quien sabe cuántos más.

Y los que vi hace poco al salir de mi trabajo, eran tres, recostados a un automóvil, nasobuco abajo, hablando, y a menos de medio metro de distancia.



Y aquella mujer que fue a trabajar con dolor de garganta y terminó contagiando a sus compañeros.

Y allí, en esa oficina, donde ella estuvo todo el día tosiendo, había faltado antes, por sentirse mal, pero era algo pasajero y acudió así, contagió a casi todos en el departamento, y la oficina aún no reabre.

Y aquel hombre noble, trabajador, querido por su pueblo, que en un descuido se contagió y falleció.

Y aquellos que se vociferan de un balcón al otro anunciando la fiebre, el catarro, o la pérdida del gusto y el olfato.

Y el otro, que visita y conversa nasobuco abajo,diciendo que su mujer estaba convaleciente de tremendo catarro. ¡Ja!, a los tres días anunció el suyo. ¡Pero era solo catarro! Y la niña, preguntó, no, ella solo tiene la garganta enrojecida. Aquí nadie tiene Covid. ¡Vaya afirmación!

Y la muchacha inmunodeprimida que conversa, sin nasobuco, pegada a una interlocutora, a través de la reja del portal.

Y los vecinos en la mesa de dominó, sin nasobuco. Y por allá, por aquel barrio que estaban todos (un grupo) tomando de la misma botella. El que vive al lado, lo vio y me lo dijo.

Y, Y, Y, enumeraría así, por infortunio, muchos párrafos de historias reales que tristemente pudieran tener un desenlace fatal.

Los psicólogos han dicho que el miedo no puede serlo que nos haga proteger, es verdad, hay que mantener la salud mental; pero también ha dicho el Doctor Durán que ante el síntoma más leve hay que pensar primero en la Covid.

Si a Juan le hubieran creído hoy pudiera, quizás, contar la historia.

Pero Juan no está en las estadísticas de la Covid, murió de infarto.

Volviendo a Durán, tiene mucha razón, hay que pensar primero en Covid, pero si no lo fuera, hay que pensar en otra cosa y ofrecer la asistencia médica como se pueda, pero ofrecerla. ¿Habrá algo más importante que la vida?, porque a lo que si no podemos perderle el miedo, es a la muerte.

Tenemos más que el deber, la obligación, de que la historia de Juan, de María, de aquel hombre muy querido por su pueblo, de la enfermera, de la mujer, del otro o de aquella, no se repitan; si no, seguiremos en la puntera de las incidencias del país y en el epicentro de la provincia.

Foto: Cynthia Avello Rodríguez