Raydel y su relación paradójica con la lectura (+Fotos +Post)

«Yo no leo mucho, la verdad. Sobre todo no leo cosas literarias», fue la respuesta de un amigo caibarienense, a quien pretendí tomarlo como referencia para este trabajo que abordaría (o aún abordará) el tema del hábito de la lectura. Una persona que considero como dirían los abuelos ‘leída y escribida’.

Mal Empezamos… (Autorreflexión periodística ante la posibilidad de perder una entrevista que por demás había sido un encargo).

Raydell Reina García se llama, y no solo es una persona muy inteligente, sino que es compositor, de los que sabe ponerle vida a un tema como para identificar a cualquiera con él. Cuando me dio tal contesta, hizo que me cuestionara si realmente es tan importante leer para lograr la excelencia en creaciones literarias (como siempre nos han hecho pensar).

Pero luego llegó otro mensaje salvador de creencias (sí, que por muy desdogmatizada que una tenga la mente, despojarse de ideas arraigadas es complicado):

«Prefiero cosas inéditas para leer y breves sobre todo.»

Ahí empezaron a caer algunas cosas en su lugar. Raydell tiene 23 años y es un nativo digital, entonces tiene cierta lógica que prefiera esta clase de «literatura». Igual se imponía lo que siguió. ¿Por qué?

«Porque generalmente me siento identificado y le encuentro más méritos a ellos. El hecho de que son personas con mucho nivel, que le ponen gran empeño y creatividad a sus textos, pero no tienen mayor alcance por cuestiones económicas, de marketing, de fatalismo geográfico o lo que sea.»

Y ya me cerró el círculo de incongruencias abierta con el pie izquierdo de su primera respuesta.

El problema (si puede llamarse así) es que aún tenemos sembrada la idea de que tener hábito de lectura implica haberse bebido El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, El reino de este mundo, El infierno de Dante o la Biblia, y si no tienes esos textos en tu haber, llevas desventaja en estas lides. Pues no necesariamente tiene que ser así, aunque ojo, son libros altamente recomendables, que llevan una prosa exquisita y una historia que bien vale la pena descubrir.

Sin embargo, existen quienes, como Raydell, prefieren «leer textos breves que estén abiertos a la imaginación, o sea, no me gustan las cosas explícitas, y además me resultan de gran utilidad.»

«El hecho de leer la manera de escribir de alguien y entenderlo a mi manera, porque lo leo y lo entiendo a mi manera, me permite luego reflexionar sobre ello. Y de hecho me gusta componer canciones sobre lo que viene siendo mi propio enfoque de algunos tópicos, como por ejemplo la fórmula Dirac, que cité en una ellas y en otro de mis escritos» [publicado por cierto en su perfil de Facebook, no en una complicación poética, ni mucho menos.]

Lo cierto es que podemos encontrar placeres de lectura en muchos más espacios ahora, con todo el horizonte que nos abre el universo digital. (Por cierto, la fórmula Dirac explica de manera física el equilibrio amoroso, una definición que puedes encontrar de manera muy fácil a través de Google.) Entonces tenemos las herramientas. Solo hay que aprender a usarlas…

«Eso no significa que le diga no a una obra literaria de calidad o más bien de prestigio. Además me pasa otra cosa, que no me gusta leer en digital, porque realmente no se siente igual.»

Y otra vez la explosión del cerebro con este chico. Está claro que su lectura frecuente es de manera virtual, de textos cortos que por lo general se pasan de memoria a memoria o vía WhatsApp, Telegram, Zapia o post de Facebook, pero es otro que sucumbe a los placeres del formato duro.

«Leer libros físicos te transmite una sensación diferente por muy loco que pueda sonar. Es un tanto más difícil explicar una emoción que la teoría de la relatividad, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda.»

«Para empezar al tacto se siente muy bien, o sea, ya no es solo una experiencia meramente visual, sino que puedes palparlo, y eso lo hace más personal. Además, el olor de los libros viejos es único, agradable y en lo personal me encanta.»

Algo en lo que coinciden todos los enamorados de la ‘vieja’ lectura.

«Al sumar todo eso crea un conjunto de sensaciones más cercanas a lo que el escritor quiere transmitir o incluso un poco más allá.»

«Leer un libro físico es como recordar un encuentro con alguien que te gusta, y revivirlo en tercera persona, así mismo te sumerges en la historia. (Algo como esto lo leí, por cierto, en un libro digital.)»

Entonces, Raydel, ¿qué prefieres?

«En realidad son dos emociones diferentes, o sea yo prefiero las cosas breves y contemporáneas porque hacen que me sienta identificado, y las viejas en físico porque me transmiten esas emociones que te describí. Después de todo las sensaciones que experimentamos a lo largo de la vida se transforman en recuerdos y dichos recuerdos, conforman también nuestra identidad.»

«Mientras más diversos sean esos recuerdos, más conocimiento tendremos y más podemos compartirle a otros. Sobre todo, en el caso de los artistas que nuestra principal razón de ser se describe en una palabra: transmitir.»

Exactamente (respuesta final).

Resulta inexplicable, lo que logra mover en el interior de cada quien una lectura bien llevada, sea en el formato que sea, porque tenemos también que adaptarnos a las nuevas posibilidades del mundo.

Lo importante es soltar las riendas de esas ansias de conocer nuevos mundos en letras ajenas. Si llegaste hasta el final de la entrevista, ya vas por muy buen camino.

Foto de entrada: Yanet Acosta Valdés