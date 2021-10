Vegueros tuneros alistan campaña de siembra

Las Tunas.- Con una contienda que aspira asegurar la plantación antes de concluir diciembre, como una estrategia concatenada con el período óptimo para el cultivo, el próximo 10 de octubre inicia en este territorio la campaña de siembra de tabaco. Por dos hectáreas ubicadas en cuatro puntos diferentes de la provincia, comenzará la plantación de la solanácea, en la cual se prevén crecimientos productivos y mejor calidad de la hoja.

De acuerdo con Carlos Betancourt Almaguer, director de la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco en el territorio, el plan de esta contienda es de 600 hectáreas, de las cuales, cerca de 302 ya están en preparación y los pone en posición ventajosa a fin de aprovechar los dos meses siguientes y cumplir lo planificado si no existen otras afectaciones.

En más de 400 vegueros tuneros, pertenecientes al sector cooperativo y campesino, recae la mayor parte de la actividad; para la cual existen garantías de los insumos y recursos fundamentales y contribuirá a superar la precedente no solo en cantidad de tabaco cosechado, “sino en calidad y rendimiento por hectárea”, destacó Betancourt Almaguer.

Un claro impulso ha sido el nuevo precio para el cultivo del tabaco, como parte de las recientes medidas aprobadas en el país para estimular las producciones agropecuarias. Incentivos, que, a pesar de las carencias a las que se enfrentan los agricultores, posibilitan que busquen alternativas, con el objetivo de cumplir las cifras contratadas.

La campaña tabacalera en el territorio cuenta con los aseguramientos de la primera parte de los fertilizantes y plaguicidas y se espera por la llegada del resto de los insumos utilizados en plantaciones. Además, el directivo acotó, que aun cuando las limitaciones de recursos no han permitido la puesta en marcha de algunas inversiones, “sí se trabaja en el acondicionamiento de las escogidas para procesar el tabaco acopiado y en la ampliación de algunas capacidades para responder al discreto crecimiento de la campaña que inicia”.

Con respecto al plan anterior las producciones crecen -dijo-, sin embargo, si no hubieran existido dificultades con el riego y los techos de las casas de cura se podían haber sumado casi 200 hectáreas más.

El directivo enunció que “las medidas para la prevención de la Covid-19, tanto en las bases productivas, como en los bancos, ha generado atraso en actividades fundamentales, principalmente en la gestión de los créditos y presentación de los expedientes, no obstante, dichas tareas deben ser impulsadas en el presente mes, en aras de incrementar los ritmos económicos productivos del sector”, afirmó.

Además de trabajar en la infraestructura de aposentos para corresponder a los incrementos agrícolas y agilizar el proceso de beneficio, los vegueros tuneros redoblan esfuerzos en la nueva contienda tabacalera. En ese sentido, sortearán vicisitudes con el objetivo de avanzar en los índices productivos que forman parte de una estrategia nacional trazada para el año 2030, en las que se pretenden superar las dos mil toneladas en el acopio del tabaco.