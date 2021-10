Estadísticas a un lado, mejor protéjase (+Infografía)

Muchos son los que dudan de las cifras de fallecidos por Covid-19. El debate público persiste en torno a ello, no solo en Puerto Padre, sino en todas las regiones que han transitado por el pico pandémico.

Algunas publicaciones serias nos han aclarado dudas. Por ejemplo, en la crónica del periódico Invasor, de Ciego de Ávila, publicada el día 18 de agosto último, titulado “La muerte y más allá”, la periodista Katia Siberia expone una dolorosa realidad a propósito de la ampliación del cementerio en más de 300 capacidades, pues en ese momento se calcularon 339 enterramientos en 17 días.

El excelente trabajo daba cuenta que “el parte diario que emite el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) solo incluye a los fallecidos que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo, según admitiera el propio Ministro de Salud en exclusiva para Invasor”. Añadía la autora: “No todos los fallecidos alcanzan a hacerse u obtener el resultado de un PCR. La muerte, a veces, llega primero”.

Por otra parte, 26, en Las Tunas, publicaba el día 19 de agosto pasado: Las Tunas y el triste “rastro” de fallecidos por Covid-19. La periodista Misleydis González Ávila, en su estremecedora crónica, exponía: “La inquietud recorre la ciudad entre quienes suelen ser menos críticos: ¿se oculta el número verdadero de fallecidos?; otros ya lo asumen como una afirmación”.

Entonces, autoridades sanitarias de la provincia y el país respondieron al diario on line 26, que muchos fallecidos al morir no tenían PCR realizado o ya tenían PCR negativo.

Las respuestas siguen sin comprenderse sobre todo para quienes padecen el dolor y el luto por la pérdida.

De cualquier manera, independientemente de cuál sea el protocolo o la metodología, la COVID mata y puede hacerlo incluso hasta después de los 28 días de padecerla, aún cuando el paciente no haya transitado por formas graves y ya se encuentre en casa. Por infortunio, son muchos los ejemplos que conocemos.

Y esas muertes cuando ocurren a mediano o largo plazo no se registran como muertes por Covid-19.

De ahí que otro debate público, y me atrevo a decir académico también, es que si en esos pacientes las muertes son pos Covid o por Covid.

Adentrémonos en el asunto:

El PCR negativo significa que no se detecta suficiente carga viral en el organismo y por consiguiente no se trasmite la enfermedad. Pero no significa que el paciente se curó.

Se dice que las secuelas llamadas “pos Covid” en personas que han transitado por síntomas menos graves, pueden ir desde la afectación del sueño hasta daños cerebrales, cardíacos y de otros órganos; sin dudas, las personas que alcanzan mayor gravedad enfrentan luego mayores complicaciones.

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud refiere que en un 35 % de los pacientes pueden persistir los síntomas de la Covid-19 o volver a aparecer semanas o meses después de la recuperación inicial, incluso entre quienes no padezcan enfermedades crónicas; también, en quienes transitaron asintomáticos por la enfermedad suelen aparecer meses más tardes algunas secuelas, añaden los expertos.

Refieren, además, que después de un PCR negativo pueden aparecer “muchas cosas”, relacionadas con manifestaciones clínicas graves.

Tal es así que investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington demostraron que los sobrevivientes de Covid-19, incluidos aquellos que no están lo suficientemente enfermos como para ser hospitalizados, tienen un aumento riesgo de muerte en los seis meses siguientes al diagnóstico con el virus.

Sugerimos: Covid-19 puede matar incluso meses después de haberse contagiado y recuperado de la enfermedad

Estudios en Cuba señalan que el 42% de los pacientes que sufren una infección por este virus desarrollan un síndrome post-Covid, y el 30% de los pacientes que eran asintomáticos desarrollan síntomas semanas después del diagnóstico.

Lea: ¿Qué es la Covid persistente?, el síndrome que sufre el 42% de los contagiados con el virus

La Covid-19 puede hacer que un paciente fallezca debido a las secuelas que deja la enfermedad.

Debate público y respuestas científicas aparte, lo cierto es que como dijo José Martí “…No hay mejor medicina que la que precave…”

Exija asistencia médica, nos se confíe si es enfermo, está en recuperación o es convaleciente, el riesgo de cualquier enfermedad y de morir persiste; así de peligroso y cruel es el SARS-Cov-2. Cumpla las medidas sanitarias, protéjase y proteja a su familia y así no se preocupa por las estadísticas.

Imagen: Yanet Acosta Valdés

Infografía: Cynthia Avello Rodríguez