El arte de distinguir los sabores de «Maceta»

Mi nombre es Manuel González Batista y soy Chef Internacional de Cocina. Toda mi vida me he dedicado a la comida tradicional cubana y en lo que me queda me seguiré especializando en ella.

Y aquí haré la única salvedad del testimonio, solo porque resulta necesario. A él los puertopadrenses lo conocen por “Maceta”, probablemente, también porque como se dice en buen cubano, “es un monstruo en la cocina”.

Sus sabores son fácilmente distinguibles para los que prueban su sazón, y quienes lo hacen por primera vez, siempre quieren repetir.

Ahora sí, que siga “Maceta.

En realidad yo comencé como ayudante de cocina, en el Hotel Villa Azul. Tuve la guía del Maestro Héctor Guerra. De él aprendí muchísimo, las primeras técnicas para el buen hacer del arte culinario, pues mi formación había sido empírica, hasta ese momento no había tenido ninguna preparación profesional.

Allí llegué a ser cocinero, y luego me desempeñé en la misma función de manera temporal en el Sierra Cristal, hasta que llegué al Hotel Plaza, donde tuve el mayor estancia laboral.

Un día llegó la posibilidad de estudiar en la Escuela de Formatur, en Freire, para especializarme en cocina internacional. De allí salí con el título de Cocinero Profesional en Turismo Internacional.

Por todos estos conocimientos y la labor sostenida por tantos años, fui designado Presidente de la Asociación Culinaria de nuestro municipio, y entonces tuve la posibilidad de hacerme de otras especialidades en Panamá, donde me gradúo como Chef Internacional de Cocina.

La experiencia panameña fue muy buena. No solo aprendí de grandes maestros de la cocina, sino que también, los cubanos pudimos mostrar nuestras costumbres culinarias. Recuerdo que entre las primeras actividades que hicimos fue el montaje de una mesa buffet con platos típicos que causó una gran impresión al resto de los participantes, por la variedad de sabores presentados.

Esa es la comida que yo prefiero hacer. La comida criolla tiene características que nos identifican y eso me gusta llevarlo a los platos. Me he especializado, precisamente, en este tipo de elaboración y he recibido por ello varios reconocimientos, así que parece que lo hago bien.

Nuestro Presidente Vitalicio de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba, el Dr. H.C Gilberto Smith Duquesne, decía que aquel maestro, cocinero, ayudante, chef que no dominara nuestra tradición en la cocina, no podía ser capaz de especializarse en platos extranjeros. Había que saber primero de nuestra cultura.

Yo exhorto a todos los que se dediquen a este arte que le pongan amor e interés a lo que hacen, porque es la única manera de hacerlo bien y hacer sentir en el paladar, la comida tradicional cubana.

Ahora me encuentro como Chef en el restaurante Sierra Cristal, uno de los logares donde me inicié en este mundo, y para mí es lo máximo. Aquí las personas que nos visitan, me felicitan o me hacen sugerencias que siempre escucho para seguir mejorando, que es lo que busco. Muchos identifican cuando soy yo el que le pone la sazón al plato, porque ya conocen mi manera de elaborar y el gusto que le doy, incluso los ingredientes que uso (porque no todos tenemos las mismas “recetas”).

He sido profesor de más de mil alumnos, que hoy trabajan en otros restaurantes del municipio y hasta fuera de aquí, en paladares y el turismo. Actualmente imparto un curso de cocina todos los viernes, a partir de las ocho de la mañana, en la Federación de Mujeres Cubanas.

Es muy bonito ver a los jóvenes que les gusta el arte culinario y se esfuerzan todos días, y se preparan. Te ven en la calle y te saludan como maestro y como amigo. Te piden consejos y poder guiarlos, como lo hicieron conmigo, me hace sentir que devuelvo la misma entrega, que aquellos que me enseñaron en mis primeros pasos, cuando empecé como ayudante de cocina.

El maestro terminó su historia, pero no podía quedarme sin preguntarle algún secreto de su distinguible comida:

Mira, yo al Congrís Oriental o a su variante de moros y cristianos, le hago dos sofritos. Mortifico (o sea sofreir) bien las especias en acetite, al principio, y al final le hago otro para darle más sabor.

Espero que le sirva, si lo prueba en casa, luego me cuenta.