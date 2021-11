Teresa sale todos los días bien temprano de su casa, como quien sabe lleva una gran responsabilidad sobre sí. Preguntarle sobre su ‘vínculo laboral’, invariablemente encuentra la misma respuesta: «no mija, yo no trabajo, soy ama de casa, desde que me jubilé». Antes laboraba como costurera en el taller textil, y todavía hoy maneja con habilidad su máquina de coser, y hasta hace «sus cositas para el barrio».

Pero ella cumple una misión loable de la que creo, no es consciente de su grandeza e importancia. Hace tres años, asume el cuidado de Georgina, una señora de 87 años cuya familia emigró en los ’90. Al enviudar 12 años después, quedó sola, y con el tiempo le ha costado más valerse por sí misma.

«Georgina se me pone difícil a veces. Imagínate tiene sus caprichos: que sí las flores van de tal manera, que si los vasos no se friegan así, que la sopa quedó rica y le recuerda la que le cocinaba a su esposo y se me entristece.»

Y se queda pensativa, y suspira. A Teresa también le duele la ausencia de Andrés. «Él fue como una padre para mí, fue el que me resolvió para yo empezar a trabajar en la textil y todos los días me traía la leche para los muchachos.»

Creo que en esa deuda de gratitud, Teresa asumió tal responsabilidad sin necesidad de lazos sanguíneos, «hay cosas que halan más que la sangre.»

Georgina es diabética, hipertensa, padece de artritis y casi no puede caminar, «aunque le gusta que yo le de sus paseítos de vez en cuando». Y así lo hacen, dan una «vueltecita» cerca de la casa, ayudada por una silla de ruedas, que les permite llegar un poco más lejos.

«Ella toma muchos medicamentos, y hay que estar al pendiente de su insulina dos veces al día, porque se descompensa muy fácil del azúcar. Tengo que estarla vigilando porque le encanta el dulce y siempre que pasaban vendiendo algo por aquí, yo no sé cómo lo hacía, pero lograba comprar mantecados, pastelitos, rosquitas, todo lo que le hace daño. Y yo ahí a ‘fajarme’ con ella, porque sabe que no lo puede hacer, pero al final le dejaba aunque fuera uno para que matara las ganas. Pobrecita. Ahora, por la Covid, ya no pasan los duelceros, así que he aliviado esa parte un poco.»

Pero Georgina nos ha dado ya varios sustos, y Teresa se vuelve loca cuando ha tenido que terminar todo en hospital. «Yo me quedo algunas noches con ella, porque no me gusta dejarla sola. Pero también tengo mi casa y me reparto entre las dos para atenderlas.» De ahí que verla en recorrido de una casa a la otra, es recurrente durante toda la jornada.

Georgina y Teresa pasan mucho tiempo conversando. Son como madre e hija. A Georgina se le nota cierta tristeza, ha tenido que lidiar con muchas pérdidas y ahora, Teresa es su principal sostén. «Le gusta contarme de cuando era joven y vivía por allá por Guabiniyón, donde nacieron sus hijos. Y las historias de sus hermanas y cuñadas. A veces me cambia algunas cosas, o me repite lo mismo del día anterior, pero me hago como si me estuviera enterando de todo en ese momento. Para qué rectificarle, ¿verdad?»

Teresa habla con tanta ternura de Georgina, que su cariño incondicional hacia la señora, lo transpira con cada frase.

A veces se le ve agotada, pero sus atenciones siempre llevan el mismo cúmulo de paciencia, amor y respeto. «Georgina es muy importante para mí. Ella ha sido una mujer muy buena y sacrificada. A mí me duele verla sola, porque no lo merece, pero yo estaré aquí cuidándola, hasta que no me den las fuerzas, y creo que hasta más. Esta vieja me tiene que durar mucho tiempo.»

Y se levanta porque es la hora de la merienda de Georgina. A Teresa no se le escapa ni un detalle, y ahí le lleva su taza de yogurt, que no puede faltarle justo a las 3 y 10 de la tarde. «Cosas de Georgina, qué le vamos a hacer.»

Y así transcurren todos los días, la misma comprensión y entrega.

Ah, y no pude lograr la foto, por más que insistí. «Mija, yo te cuento todo, pero no me saques fotos, ni digas mi nombre, que a mí eso no me gusta». Cosas de Teresa.

Y lo respeto, pero su historia merece ser contada, aunque siga quedando en el anonimato. Entonces, las identidades fueron cambiadas por la misión ética del periodismo, de brindar esta protección. Pero gracias Teresa, y a los que como ella, dedican parte de su vida al cuidado de otros.

Imagen tomada de Trabajadores.