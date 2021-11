En un código la reanimación armónica de la familia

Cuba vive con intensidad la expectativa que presupone refrendar un Nuevo Código de la Familia el año próximo.

El anteproyecto del cuerpo legal transita desde la publicación el pasado 15 de septiembre, por el proceso de consultas especializadas con la intención de aprobar finalmente, una versión más consensuada y completa.

Según los expertos, la reforma está en correspondencia con la necesidad de atemperar el Código a los principios, valores y reglas consagrados en la Carta Magna; también como respuesta a una sociedad cubana diversa y moderna, donde no tienen cabida las desigualdades y limitantes en las relaciones familiares.

Por otra parte, esta ley logra coherencia con el texto constitucional al desarrollar los derechos reconocidos a partir de principios fundamentales como pluralidad familiar, inclusión y el afecto como sustento base de las relaciones familiares.

La norma jurídica propuesta no crea, como algunos piensan, nuevos modelos de familias, esos núcleos ya existen en la realidad social cubana, conviven en nuestras comunidades; de lo que se trata es de garantizarles derechos, atendiendo a los principios de un sistema laico, democrático y de completa equidad.

Este será el Código de la diversidad familiar propio del estado plural en que vivimos. Junto a la matrimonial nuclear existen otros modelos familiares y todos deben ser reconocidos y protegidos en igualdad de condiciones y sin distinción.

El garantizar derechos a familias que antes no tenían, no significa de ningún modo afectar o limitar los de modelos tradicionales. No implica tampoco imponerlos; se trata nada más que de brindar protección jurídica a la diversidad de patrones que ya existen en Cuba pero sin reconocimientos legales.

La dignidad es el eje transversal del contenido de una Ley que pretende visibilizar los actores presentes en las diversas construcciones familiares, en ocasiones incluso, en situaciones de vulnerabilidad.

El nuevo Código de las Familias potencia de igual manera, el reconocimiento a los derechos y las garantías de protección de niños y adolescentes, de las personas en situación de discapacidad, de los adultos mayores, de la comunidad LGBTIQ+, de las víctimas de violencia intrafamiliar, de los cuidadores, entre otras.

La norma jurídica que irá a referendo el próximo año situará el afecto, el amor y la solidaridad en lo más alto de los valores.

Fortalecerá la responsabilidad filial desde un estado de igualdad plena; contribuirá sin duda, a la perspectiva de una reanimación armónica del núcleo institucional más importante de la sociedad: La familia.