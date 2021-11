Gabriel Boric y José Antonio Kast van a segunda vuelta presidencial en Chile

Santiago de Chile, 22 nov.- El Servicio Electoral (Servel) de Chile tras reportar un escrutinio del 91.52 por ciento de las mesas electorales, evidencia que la segunda vuelta por la Presidencia se dará entre el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el ultraderechista José Antonio Kast el próximo 19 de diciembre.

De acuerdo a la Servel, el porcentaje de escrutinio corresponde a 42.914 de un total de 46.887 mesas que deben ser escrutadas. Por el momento, Kast lidera esta primera vuelta con un 28.01 por ciento y Boric le sigue con 25.64 puntos porcentuales.

Por su parte, la candidata por la coalición Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, obtiene el 11.72 por ciento (747.880 votos), mientras que Sebastián Sichel (804.668 sufragios) y Franco Parisi (827.362) están logrando el 12.61 y 12.97 por ciento de los votos, respectivamente.

Más abajo están los candidatos Marco Enríquez-Ominami con 7.59 por ciento (484.320 votos) y el profesor Eduardo Artés Brichetti con 1.46 puntos porcentuales (93.160 sufragios).

Es menester resaltar que respecto a los votos en el extranjero, el candidato Boric arrasó en países como Alemania, Francia, España, Finlandia, Italia y Nueva Zelanda; mientras que Kast logró mayoría en Israel.

El presidente del país, Sebastián Piñera, felicitó a Boric y Kast por avanzar a la segunda vuelta, al mismo tiempo reconoció que Chile necesita avanzar, «necesitamos construir un buen país para todos, donde podamos cumplir nuestros sueños», agregó.

«El futuro presidente de Chile deberá afrontar enormes y exigentes desafíos, como la lucha contra el cambio climático, contra la pandemia, así como acompañar los sueños y las necesidades de los chilenos», expresó el mandatario.

Pronunciamiento de candidatos

El candidato por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseveró que no es la primera vez que los sectores alternativos están en desventaja, «debemos trabajar por la unidad de los demócratas, no es la primera vez que partimos desde atrás, ya lo hicimos cuando rompimos el binominal y por la educación y no tengo dudas que con unidad, vamos a lograr el triunfo», añadió.

«Nosotros venimos hacer los voceros de la esperanza, diálogo y unidad, la cruzada por la que nos vamos a desplegar por todo Chile es para ganarle al miedo. Agradezco profundamente la confianza de los miles de chilenos», sentenció Boric.

El candidato Boric afirmó que su proyecto defiende los principios de la justicia y dignidad, «venimos de una lucha de largo tiempo, desde los que votamos contra la dictadura hasta los que estamos combatiendo por cuidar el medio ambiente», agregó.

«No caigamos en ninguneos ni provocación, nuestro deber es escuchar y entender, hoy nuestro deber es convencer de que somos un camino para construir un país más justo», indicó Boric.

Por su parte, el candidato pinochetista, José Antonio Kast, agradeció a su militancia por su apoyo en esta jornada, «este es un camino que valió la pena, estamos en representación de millones de chilenos que miran con esperanza el futuro», acotó.

«Gracias por apoyar el proyecto, agradecezco a cada chileno que confió en nosotros. Queremos convocar a más chilenos y demostrarles por qué es importante incrementar este proyecto, hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad», indicó Kast.

Kast enfatizó que su proyecto no busca discriminar, «Chile es un país donde nadie sobra, más allá de las diferencias políticas, tenemos que recuperar la unidad y progresar en la Justicia», añadió.

«Necesitamos reducir el Estado, necesitamos darle respeto a Carabineros y las Fuerzas Armadas, no queremos ir a la ruta a países que están muy complicados (…) Queremos salir adelante porque ahí está el desarrollo que nos tira para arriba», puntó el candidato pinochetista.

Tras conocerse los resultados del escrutinio, el presidente del Partido Socialista (PS), Alvaro Elizalde, llamó a su militancia a votar en segunda vuelta por Boric ante el peligro del regreso del pinochetismo a La Moneda, «Kast constituye una amenaza y una amenaza para la vida de los chilenos», acotó.

La jornada electoral se efectuó con gran afluencia, así como de denuncias en algunas zonas donde se cerraron centros electorales pese a la presencia de ciudadanos que estaban esperando a ejercer su derecho al voto.

Estas denuncias se dieron aunque las autoridades de Servel insistieron que mientras los ciudadanos estén en fila se les respetaría su derecho, «mientras haya algún elector que se encuentre haciendo fila al interior o exterior del local, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre», acotaron.

Los chilenos además de elegir por un nuevo presidente, también escogen en esta jornada a sus representantes en la Cámara de Diputados, Senadores y Consejos Regionales.