Luces que deja a su paso por Las Tunas el viceministro de Energía y Minas

Las Tunas.- El viceministro primero de Energía y Minas en Cuba, Javier Rubén Cid Carbonell, dialogó con representantes de ese sector en Las Tunas con el fin de evaluar los avances y contratiempos de la empresa estatal socialista a partir de recientes medidas decretadas para otorgarles más dinamismo e independencia, así como el cumplimiento de los controles internos a las entidades y la política de cuadros.

El alto dirigente se refirió a las medidas que se pueden implementar en cada empresa para que los trabajadores no estén ociosos y a la vez perciban más salario por nuevos servicios a la población. “Nosotros sabemos que la empresa eléctrica trabaja con una política a nivel de OSDE, pero nos corresponde desde cada provincia empujar, decir, proponer hasta que nos aprueben diferentes formas de ingreso que no son precisamente el objeto principal de la entidad.

“Creemos que es buena la vinculación de la empresa estatal socialista con las formas privadas de producción, lo que no creo que debamos permitir es tener trabajadores sentados toda la tarde en sus puestos de trabajo y entonces subcontratar la chapea, la poda, la jardinería, sin haberles propuesto hacer eso a nuestros trabajadores, por alguna forma de pago que los incentive. Tenemos que pensar y es el objetivo fundamental de este encuentro”, dijo el viceministro.

Los representantes de todas las empresas y Unidades Empresariales de Base (UEB) pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el territorio tomaron la palabra, para exponer los resultados de la etapa.

El representante de la UEB Oro Golden Hill explicó que este período ha sido de los menos productivos en los 11 años de actividad, con el procesamiento de solo de nueve kilogramo de oro, pero de acuerdo a los estudios realizados de las reservas planifican un alza en los niveles productivos de al menos siete veces.

La escasez del cemento ha mellado sin dudas los procesos de esta industria, según refiere su director, su búsqueda a provincias hermanas resulta más caro que el propio material. Sobre esto Cid Carbonell comentó que quizás sea más provechoso importarlo, siempre realizando las cuentas pertinentes para analizar las ganancias o pérdidas.

Por la UEB de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel) se informó de la reciente instalación de un nuevo motor de generación de electricidad, que aportará 1.9 MW al sistema, un hecho más que provechoso si tenemos en cuenta que esta entidad tunera es la más pequeña del país, solo cuenta actualmente con 20 de estos equipos y aun así ha logrado una disponibilidad de energía al 91 por ciento.

Cid Carbonell también enfatizó en la necesidad de identificar los mercados potenciales a los cuales pueden insertarse las empresas de Estado, ahora con la creciente competencia por la aparición de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas.

“Yo sé que la ley eléctrica es de las más veteranas y no nos permite ir más allá del metrocontador de las viviendas. Hoy cuando se nos rompe el interruptor o el cableado tanto en las empresas como en los hogares no hay nadie que brinde ese servicio y el sector no estatal ya ha visto esto como un potencial mercado. A lo mejor tenemos una brigada en la empresa que pueda hacerlo y por ahí logramos más ingresos”.

La reunión del viceministro de Energía y Minas y su equipo de trabajo con representantes del sector en el Balcón del Oriente Cubano enciende luces en cuanto a lo que puede hacerse desde el sector estatal en Cuba, a la búsqueda de las potencialidades en cada área para cumplir con el objeto social y, además, sacar un extra para generar ganancias por otros conceptos.