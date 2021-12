Comienza inscripción a los aspirantes a entrar a la universidad por concurso

Las Tunas.- A partir de hoy y hasta el 22 de diciembre se desarrollará en Las Tunas el proceso de inscripción a los aspirantes a entrar a la universidad por la vía de concurso. Podrán presentarse para la admisión de ingreso al curso diurno, todos los ciudadanos cubanos, o extranjeros residentes de forma permanente en Cuba, que acrediten haber culminado la enseñanza media superior y no excedan de los 25 años.

Manuel Guerrero Batista, secretario de la Comisión Provincial de Ingreso, aseguró a 26 que los estudiantes universitarios también podrán presentarse, siempre que no hayan rebasado el tercer año de la carrera que están cursando.

Enfatizó que para la pre matrícula se precisa una fotocopia de la certificación de estudios terminados o título del nivel medio superior, dicho documento tiene que estar autenticado por la Dirección Provincial de Educación que lo emitió, dos fotos de 1×1 actuales y carné de identidad actualizado. Los alumnos de Politécnicos que se gradúan este año, pero aún no tienen el título presentarán como aval una carta de su centro de estudios firmada por el secretario y el director.

“Los aspirantes podrán solicitar sus diez opciones en correspondencia con el plan aprobado en la comisión de ingreso- puntualizó- Guerrero Batista. Los que aprueben los tres exámenes de ingreso optarán por una carrera dentro de las previstas para esta fuente, a partir de un escalafón construido solamente con los resultados alcanzados por cada joven en dichos exámenes.

“Excepcionalmente, podrán recibir plazas no cubiertas, de cualquiera de las fuentes de ingreso al curso diurno. Igualmente, las plazas de concurso no cubiertas por los aspirantes, pueden ser transferidas a otras fuentes dentro del mismo tipo de curso. En la vía de concurso el otorgamiento de carreras se efectúa al finalizar la convocatoria ordinaria”.

Dentro de las carreras en oferta se encuentra Gestión Sociocultural para el Desarrollo, Derecho, Comunicación Social, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Licenciatura en Turismo, entre otras.

El 26 de enero de 2022, a las 10:00 am, en el teatro del Campus Pepito Tey de la Universidad de Las Tunas, se realizará una reunión donde tienen que asistir todos los inscriptos con uno de sus padres o tutores. La reunión tiene carácter obligatorio.

FECHAS IMPORTANTES

Primera Convocatoria de los Exámenes de Ingreso. Mes de Marzo

Matemática 1

Español-Literatura 4

Historia de Cuba 8