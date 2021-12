Enfrentamiento a la Covid signa calendario por cerrar para la salud en Puerto Padre

El 2021 será en unas horas cuestión de pasado, sin embargo permanecerá por siempre en el recuerdo por el impacto de la Covid-19.

El número de contagiados superó los 6100 pacientes y 81 los fallecidos, cifras reveladoras del azote de la pandemia al territorio.

La segunda quincena de agosto y los meses de septiembre y octubre convirtieron al municipio en el epicentro de la provincia.

Cinco centros de aislamiento, en instituciones educativas adaptadas con ese fin y 13 salas de infecciones respiratorias multiplicaron al personal de la salud de los tres policlínicos, en el momento más retador de la enfermedad.

Con las lecciones del año anterior en el enfrentamiento al virus del SARS-COV-2 los puertopadrenses, liderados por los profesionales de la Salud antepusieron la vida y desde las comunidades dieron muestras de integración.

Para la doctora Yaumara Infante Ricardo, directora municipal de Salud el 2021 da lecciones de buenas prácticas.

El Hospital General Docente Guillermo Domínguez López, escenario principal de lucha contra la Covid en Las Tunas, desde mayo recibió más de 6 mil enfermos de alto riesgo de toda la provincia, unos 300 requirieron de cuidados intensivos.

A la carencia de medicamentos, ambulancias y oxígeno, se crecieron no solo médicos y enfermeros, sino todos los que en zona roja, o en las comunidades batallaban. Y eso tiene el mayor alcance en materia de humanismo, esencia del año por terminar.

El doctor Maikel Fernández López, vicedirector de Asistencia Médica en la institución reconoce la valía de los trabajadores de esa unidad que jamás se aminalaron ante la crudeza de esos días.



El calendario en materia de epidemiología se muestra desafiante, a la Covid-19 se suma el Dengue con evidente transmisión en la localidad. El doctor Alejandro Morales, director del Centro Municipal destaca el hacer de especialistas en toda la geografía local. Las arbovirosis se dispararon, mil 960 focos de Aedes Aegypti detectaron operarios de la lucha antivectorial.

No quedaron atrás los demás programas del sector, a todos se les prestó atención, y si en el Materno Infantil no se alcanzan los saldos esperados, no puede decirse que faltó empeño, todo lo contrario, desde las tres áreas de Salud siguió siendo prioridad.

En 2021 con la fuerza de un país llegaron Abdala y Soberana.

Desde fines de mayo en hombros de los de aquí, comenzaron a fluir inmunógenos genuinamente cubanos. Hasta la fecha 76 mil 211 puertopadreses cuentan con esquema completo de vacunación para un 89,7 por ciento del universo contemplado por el Ministerio de Salud.

Se incluyen lo infantes mayores de 2 años.

Afloraron hermosas expresiones de gratitud, de entrega sin límites a la vida. A los médicos, enfermeros, técnicos, personal de servicios y directivos de Salud, se sumaron delegados del Poder Popular, educadores, trabajadores del deportes, cultura, servicios comunales, Comercio, Gastronomía, Industria Alimentaria, Agricultura, Puerto, Salina, en fin de todos los sectores.

En este recuento necesario de 12 meses que nos enseñaron a apreciar las fortalezas del sistema sanitario con que contamos y a contribuir a perfeccionar su hacer, en aras de la prevención, hay mucho aprendizaje de vida.

Por lo triste de esos días en que no pudieron vencer familiares, amigos, vecinos, gente muy querida, es que no puede perderse el control, y ese solo se preserva con una actuación responsable.

Despidamos el 2021, y recibamos el 2022 con una máxima: la vida ante todo por eso es mejor precaver que lamentar.