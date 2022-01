La difícil meta de transformar los barrios

Las Tunas.- Transformar los barrios desde su esencia es una meta sumamente compleja por la propia conformación social de las comunidades, en las que se pueden encontrar -y se encuentran- las más diversas actitudes ante la vida, y las más diversas maneras de ser y de pensar, por lo que primero hay que conformar las bases desde el papel del delegado del Poder Popular, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con los demás integrantes del Grupo de trabajo comunitario, que influyan en el entorno.

En la práctica, eso ha sido difícil de conjugar y echarlo a andar, aunque se han dado pasos importantes en el empeño. Pero todavía el delegado (no en todos los casos) tiene el respaldo necesario, no desde lo material, sino desde los propios consejos de la administración para gestionar, explicar y, sobre todo, solucionar los problemas de los vecinos.

Precisamente sobre ese asunto reflexionó el miembro del Buró Político y secretario de organización y política de cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, en la Asamblea de balance del municipio de Las Tunas, que insistió, sobre todo, en la necesidad de que el delegado siempre sea de los mejores.

«Creo que debemos seguir reconociendo y estimulando el papel del delegado. Ahora tenemos la preparación de los procesos políticos que vienen, entre ellos la elección de los delegados a las asambleas municipales y de diputados a la Asamblea Nacional, y necesitamos que al frente de las circunscripciones en representación del pueblo y para fortalecer las asambleas municipales estén los mejores revolucionarios, que posean las mayores posibilidades de lograr el trabajo comunitario integrado», señaló Morales Ojeda.

Dijo que eso tiene que lograrse conjuntamente con los CDR, la FMC, la Asociación de Combatientes y de todas las estructuras de los barrios, conjuntamente con las instituciones estatales. Y no podemos hablar del fortalecimiento de un barrio, si no funcionan los CDR, la FMC, si el núcleo del Partido en la zona no desempeña su papel, si el coordinador del Consejo Popular, que es un directivo del Partido, tampoco juega su rol.

«Pero tampoco podemos hablar de transformación de un barrio si en la circunscripción no conoce el plan y el presupuesto del Estado destinado a esa comunidad, cuántas viviendas se van a resolver, cuántos asuntos se han identificado que teniendo presupuesto de asistencia social no se utilizaba. Eso es en lo material, pero cuántos desvinculados del estudio y del trabajo hay en el barrio, y tener bien identificados a las personas y las familias vulnerables», añadió Morales.

Más claro ni el agua. Es preciso transformar los barrios desde los preceptos del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba expuestos de forma práctica y diáfana por Morales Ojeda. No se trata de intervenir los barrios, son los vecinos quienes deben conocer los proyectos y solicitar lo que se quiere hacer, de acuerdo con las necesidades, y bajo la supervisión de la propia comunidad. Solo así se logrará la verdadera transformación, para llegar a la espiritualidad plena de las personas.