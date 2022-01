Más del 60% de los estadounidenses no vacunados contra la covid-19 no tienen planes de vacunarse

Una encuesta realizada por The Economist y YouGov encontró que casi dos tercios de los participantes no vacunados no tenían planes de recibir una vacuna contra la covid-19.

Según The New York Times, de los 1 500 encuestados, el 69% informó que había recibido al menos una vacuna contra la covid-19. Según Clínica Mayo, el 72,8% de los estadounidenses ha recibido al menos una vacuna contra la covid-19, y el 31% ha dicho que no se ha vacunado.

De 391 personas encuestadas que dijeron que no se habían vacunado, el 62% dijo que no tenía planes de vacunarse nunca, el 18% dijo que podría vacunarse y el 10% dijo que definitivamente se vacunaría o preferiría no decir.

El subconjunto no vacunado mostró tendencias interesantes en diferentes grupos demográficos, con el 64% de los hombres encuestados diciendo que no tenían planes de vacunarse, en comparación con el 59% de las mujeres encuestadas. Solo el 9% de las mujeres encuestadas dijeron que definitivamente recibirían una vacuna contra la covid-19, en comparación con el 13% de los hombres encuestados.

Vea además:

(Con información de The New York Times)