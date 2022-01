La Bomba: una comunidad que sueña y trabaja por un futuro próspero (+Fotos)

A la Bomba se llega lo mismo en coche, que en bicicleta, que algún osado realiza la travesía a pie. Solo 4 kilómetros, la separan de la ciudad de Puerto Padre, una zona donde sus moradores se enorgullecen de la comunidad que han creado, a puro esfuerzo de sus 306 habitantes.

Hasta allí llegaron la máximas autoridades del partido y el gobierno del territorio para evaluar el Trabajo Comunitario Integrado «Por nosotros mismos».

«Esta es una vecindad sana», remarca René Cruz Médico de la Familia del lugar por más de 20 años. «Tenemos algunos casos sospechosos de covid-19 pero están todos bajo el reglamentario aislamiento. La población que debía ser vacunada cumplió con el esquema y así logramos proteger a la comunidad».

Aquí, el apoyo sanitario resultan vitales en el enfrentamiento al Sars Cov 2. Los CDR y la FMC, juegan en ello un papel activo, pues desde estas estructuras se crean grupos de vigilancia y pesquisa diaria, según Susana Machado Atencio, una de las mujeres que mueve a estos barrios y que además es la presidenta de la organización de Base de la CCS Ramón Rodríguez López, epicentro económico del lugar.

La cooperativa comprende las áreas de La Bomba, el Hitavo y la Aguada del negro. Allí dos campesinos tienen naves dedicadas a la cría de aves, de las cuales, han donado producciones enteras a centros asistenciales; además se cuenta con dos porcinos, (aunque en este momento solo uno se encuentra funcional). El efectivo responde de manera positiva a la cooperativa y beneficia a la alimentación de la zona.

Tienen previsto en los próximos días abrir una guarapera, una pizzería, está en construcción una minindustria de condimentos, a cargo de un chef internacional, que además es fotógrafo, porque la gente de allí hace un poquito de todo para darle vida y desarrollo a su pedacito.

También pretenden ampliar a dos naves más para la cría de pollos y una de ovejo y tienen en proceso la creación de otra minindustria, pero esta de vinagre que se ejecuta con presupuesto del gobierno para el desarrollo local.

En cuanto a la siembra ahora se trabaja en la yuca y el boniato ante el llamado que se hizo a la cooperativa de fomentar estás producciones.

La escuela es el centro fundamental de la comunidad. Su directora Yidelkis González Aguilera argumentó que se encuentran en el tercer perfeccionamiento y en estos momentos tienen una matrícula de 7 estudiantes. Esos pequeños tienen para sí dos maestras y cuentan con todos los equipos, medios de enseñanzas y especialistas para las asignaturas.

La cooperación con la famila ayuda a la formación de los niños y ello se revierte en que no hay ausencias a clases y se garantice la continuidad de estudios.

Además, en la Bomba no existe ningún joven desvinculado al estudio ni al trabajo. Allí no todo es perfecto. Entre las problemáticas fundamentales que expusieron sus vecinos se encuentra el alumbrado público, para lo cual por el momento no existe una solución objetiva pues el municipio no cuenta con luminarias para tales fines; mejorar las condiciones de la tendedera que provee de electricidad a esta comunidad es otro de los reclamos pues además de afectar la vida cotidiana del lugar, limita las producciones agrícolas. A este punto, el intendente Walter Velázquez Jorge propuso se presentara, por parte de los campesinos afectados, un proyecto de desarrollo para generar electricidad a partir de energía renovable (paneles solares) lo cual revolucionaría la producción agrícola en el territorio.

La otra cuestión por resolver tiene que ver con la vivienda, pues existen más de 50 viviendas en mal estado, de ellas 40 derrumbes totales y 32 con pisos de tierra.

La directora Municipal de Vivienda Milagro Pérez Rivera, enfatizó en la necesidad de legalizar el fondo habitacional para que procedan soluciones constructivas ya sean por subsidios, créditos o la vía estatal.

Para facilitar estos trámites, se acordó que cada jueves, a partir del 3 de febrero, especialistas y técnicos de Planificación Física y Vivienda lleguen hasta los predios de la comunidad para agilizar los procesos de legalización y evitar que los pobladores tengan que moverse hasta la ciudad.

Para quienes hacen de la Bomba un lugar mejor, llegó el reconocimiento por parte de la comunidad y la dirección del territorio

En la comunidad de la Bomba la gente sueña, construye un futuro próspero a esfuerzo pleno de sus habitantes.