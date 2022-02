No solo un año, sino la vida para las Ciencias Básicas (+Audio)

El interés de los estudiantes hacia las llamadas ciencias básicas pasa por la preparación del profesor y su capacidad para motivar, en este tono reflexionó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante un encuentro con miembros de la Academia, el cual puso en debate el papel de cimiento de las ciencias básicas para el desarrollo de la economía y la sociedad cubana.

Si una cosa nosotros tenemos que trabajar -puntualizó el mandatario- son las motivaciones y recordó que durante su formación tuvo profesores que influenciaron su interés hacia la Matemática y la Física. “Muchos de esos profesores me motivaron porque me hacían la historia de la ciencia que daban”.

Durante el diálogo desarrollado este lunes, en el Palacio de la Revolución, el Dr. Luis Alberto Montero Cabrera, Coordinador de la Sección de Ciencias Naturales de la Academia, presentó una propuesta que persigue generar una iniciativa país para la promoción de las disciplinas como la Física, la Matemática, la Química, las ciencias de la vida, que si bien no conducen a fines prácticos inmediatos tributan a la creación de conocimientos, a la soluciones de problemas del saber.

El programa que contempla acciones comunicativas, de formación de recursos humanos, de atención y enaltecimiento a personalidades, se enmarca en la iniciativa de la UNESCO que declaró desde julio de 2022 a igual fecha de 2023, el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible.

Que la iniciativa cubana tenga una concepción multidisciplinaria fue un llamado del mandatario cubano.

La apuesta por un programa de desarrollo tiene que ser un programa de desarrollo de todas las ciencias. Si la UNESCO está declarando el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible nosotros no debemos «cruzarnos de brazo», eso puede ser una motivación, un punto de partida, puede ser un momento particular para dar una visión hacia las ciencias básicas.

Este no es un diálogo acabado, comentó Díaz-Canel en el encuentro con la Academia, donde varios coincidieron en que la educación cubana se mantendrá y será siempre tan buena como el nivel de calidad, actualización de las ciencias básicas que imparte.

El Dr. En Ciencias Biológicas, Eduardo Ortega Delgado ejemplificó la trascendencia que para la vida económica del país representan las ciencias básicas.

Las ciencias básicas son fundamentales para desarrollar la agricultura, puntualizó el académico, al tiempo que compartió su experiencia “soy químico de base, lo que me fue muy útil para comprender la fisiología vegetal, el funcionamiento de las plantas, la química es crucial para entender los procesos en los suelos, su contribución a la nutrición mineral y las funciones en las plantas que forman los rendimientos, el azúcar que se extrae de los tallos en los centrales se forma en las hojas y se acumula en los tallos, si no se conocen esos procesos no se puede accionar para aumentar los rendimientos de caña, ni habrá eficiencia en la elaboración de azúcar en los ingenios”.

La baja o inexistente matrícula de estudiantes de facultades pedagógicas en estas disciplinas, la necesidad de laboratorios para complementar las impartición de conocimientos, la revitalización de los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE), el envejecimiento de los recursos humanos, la escasa formación de doctores y la educación por vías no formales sobre la aplicación de las ciencias básicas en la vida cotidiana centraron las intervenciones, entre ellas las del Dr. en Ciencias Geológicas, Manuel Iturralde Vinent.

Muchas veces la gente expresa que no le gusta la Matemática y por eso se dedica al arte, explicó el Dr. Iturralde, «tenemos que quitar ese concepto porque artistas como Da Vinci usaron muchos principios de las ciencias básicas para crear su obra, un músico que no sepa que su ritmo es matemático y lleva una fórmula está lejos de la realidad…quizás la falla está en nosotros que no hemos sabido enseñarla bien».

En el intercambio con los miembros de esta institución, en el cual participaron el miembro del Secretariado del Comité Central y Jefe de su Departamento de Atención al sector social, Jorge Luis Broche y los Viceprimeros Ministros, Inés María Chapman y Jorge Luis Perdomo, se subrayó que durante el enfrentamiento a la pandemia, en Cuba se ha colocado a la ciencia en un lugar que quizás nunca antes había alcanzado en el imaginario público, se ha entendido su sitio en la sociedad y cultura nacional y el Presidente la ha incorporado plenamente a la gestión cotidiana de gobierno, en ese sentido se ejemplificó el rol de las ciencias básicas para el logro de las vacunas cubanas contra la COVID-19 y se exhortó a no dejar caer la actividad científica de ese espacio privilegiado.