Evalúan impacto de comercio exterior en actores privados cubanos

La Habana, 28 feb.- Cuba firmó más de nueve mil contratos por un valor de 139 millones de dólares para la exportación e importación de empresas privadas y emprendedores, se informó este domingo en una reunión gubernamental.

El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero sostuvieron un intercambio con entidades encargadas de brindar estos servicios al sector no estatal, los cuales despiertan un creciente interés.

No obstante, según las autoridades, el impacto es limitado por la abundancia de trámites burocráticos.

En el diálogo se presentó una investigación realizada por un grupo de expertos que asesora al Consejo de Ministros, cuyas conclusiones apuntaron a que es necesario agilizar trámites, revisar las normas vigentes y aprovechar mejor las reservas existentes, acorde con el sitio de la Presidencia.

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconoció que no marchan a buen ritmo las medidas relacionadas con el fortalecimiento del mercado mayorista con proveedores extranjeros y la creación de Mipymes estatales para brindar el servicio de importación-exportación a privados.

De acuerdo con el titular, 58 empresas están aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para hacer comercio exterior, pero 21 no lo han hecho aún, 16 porque no concluyeron los trámites, y cinco lo tienen todo listo, mas no hicieron ninguna acción de comercio exterior.

Explicó que hay más de 70 normas que rigen estos trámites, muchas de las cuales datan de los años 90 del pasado siglo y no están a tono con las nuevas condiciones en que funciona nuestra economía.

No obstante, Malmierca subrayó como elementos que demuestran las potencialidades de esta medida el hecho de que se hayan exportado unos 170 contratos por un valor de 12 millones de dólares, y que del total de contratos de importación las dos terceras partes se hayan satisfecho con productos que se encontraban en plaza.

Díaz-Canel recalcó que en esta actividad se requiere de una visión integral, no solo económica, sino también ideológica y política y que las entidades importadoras-exportadoras deben tener en cuenta la heterogeneidad de los diferentes agentes económicos.

Explicó que aunque, por su carácter estratégico, se defiende el control del Estado sobre el comercio exterior, también se necesita que estas entidades funcionen con eficiencia.

En agosto de 2020 el gobierno cubano comenzó a implementar un paquete de medidas para flexibilizar a través de empresas estatales el acceso a mercados internacionales de Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, con el ánimo de facilitar el acceso a insumos y materias primas y propiciar la inserción de sus bienes y servicios en otras latitudes.