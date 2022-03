Responsabilidad parental y autonomía progresiva: por una infancia de amor y respeto (+Infografías +Video)

Mucho, más bien muchísimo, se habla por estos días del proyecto de código de las familias que se debate en cada barrio de nuestro país.

Aunque además de en las asambleas previstas para emitir nuestros criterios, es en los intercambios entre colegas, amigos, vecinos y por supuesto, las redes sociales donde se vuelcan pareceres que en ocasiones pasan primero por el desconocimiento y luego por una resistencia acérrima al cambio.

Entre los tópicos más abordados se encuentran dos que tienen que ver de manera directa con las relaciones que establecemos con nuestros hijos: Responsabilidad parental y autonomía progresiva.

Ninguno de los dos, aclaro, dispone la pérdida de facultades legales de los padres con respecto a los menores, sin embargo, sí dicta una evolución en la manera de legislar las obligaciones que tenemos con ellos.

Ahora, vamos a intentar entender por qué resulta necesario el cambio.

¿Sabe lo que es la Patria Potestad? Sí, es un término de la antigua Roma y esas cuestiones que ya nos han hecho saber, pero también, la patria potestad es el conjunto de derechos, atribuciones y deberes que tienen los padres sobre los hijos no emancipados (o sea que vivan bajo los términos reglamentarios de cualquiera de los progenitores o que no han recibido autorización para contraer matrimonio).

Pero, ¿qué encierra el término en el ámbito legal y social?

Potestad es el poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa, y eso es un hecho recurrente en aquello de “mi hijo es mío y yo lo crío como quiera”, y ahí la justificación más trillada para la violencia, tanto física como verbal o psicológica. No exagero. Cuántos padres golpean a sus hijos por el simple detalle de no querer una ropa determinada, o el regaño desmedido (a veces también con agresión física) en medio de la calle porque el pequeño (distraído de por sí), tropieza sin querer. Si usted cree que estas conductas son “normales” o educan, creo que le toca revisarse…

Pues bajo el código vigente hasta se justifica en cierta medida, pues según su artículo ARTÍCULO 84 “Los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres y, mientras estén bajo su patria potestad, a obedecerlos.” Aquí se despoja de todo derecho de criterio o decisión a una persona que forma parte del seno familiar y que por ende debe ser escuchado y respetado.

Estos derechos están recogidos desde la Convención de los derechos de los niños y las niñas, aprobada a partir de 1989 y del que Cuba se hizo parte desde 1990. «Actualmente es el tratado internacional en materia de derechos humanos que cuenta con mayor número de ratificaciones a nivel mundial.«

Entonces, no le parece que va siendo hora de un cambio no solo en la mentalidad, sino en las acciones y por supuesto, en la legislación.

Ahora, ¿se ha detenido usted a leer y entender lo que significa Responsabilidad Parental?

Esta no es más que el complejo funcional de derechos, deberes, obligaciones, facultades, cargas, funciones y responsabilidades para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado legalmente reconocido a los padres y las madres sobre el ámbito personal y patrimonial de los hijos menores de edad que no han contraído matrimonio, a fin de ser ejercitados siempre en beneficio de estos y teniendo en cuenta su personalidad e interés superior.

O sea que usted tiene los mismos derechos sobre sus hijos, solo que ahora enfocados en la tarea de educar, disfrutando más de la crianza, y con el tino de identificar lo que resulte mejor para el desarrollo de los peques y su bienestar, respetando también sus opiniones. Sus hijos no son de su propiedad, sino su responsabilidad.

Si aún le quedan dudas, le recomiendo ir directo a la fuente, remítase al artículo 134, del proyecto de código de las familias, y encontrará 21 incisos que le explicarán en detalle de qué se trata de este nuevo término y cómo aplicarlo. Le garantizo que ya usted practica la Responsabilidad Parental y ni siquiera se ha dado cuenta.

Puede leerlo aquí: Proyecto del Código de las Familias

Y si de prácticas comunes e inconscientes se trata he aquí el segundo tema, que además se deriva de forma directa de lo explicado anteriormente: la autonomía progresiva.

Primero, veamos como la define el proyecto de ley. Dice que es la aptitud de niñas, niños y adolescentes para tomar decisiones, asumir responsabilidades y ejercer derechos, que se adquiere de manera gradual en función de su grado de madurez y desarrollo en relación con las particularidades de la decisión de que se trate; [pues] a medida que sus competencias son cada vez mayores, disminuye su necesidad de dirección y orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades, tomando decisiones que afectan su vida. Implica que NO se establezcan edades fijas pues el proceso de madurez no es lineal y aplicable a todos las niñas, niños y adolescentes por igual y está estrechamente vinculada a su consideración como sujetos de derechos y a las funciones parentales de orientación y dirección para que ellos y ellas conozcan tales derechos y las formas de ejercitarlos y exigirlos.

Es decir, usted seguirá orientando a su hijo y lo dejará tomar determinadas decisiones en dependencia de si está listo o no para hacerlo. Y no, su pequeño no va a decir lo que se cocina en su casa, ni la hora de regresar de una fiesta cuando empiece a explorar el mundo en la adolescencia, esos límites los sigue poniendo usted, porque le toca velar (y lo va a hacer siempre), por su “interés superior”, que no es más que aquello que resulta beneficioso para la vida de su hijo.

La autonomía progresiva, como término, quizás le resulte novedoso en cuestiones de derecho, pero la verdad es que se ha practicado desde siempre, si se analiza desde lo etimológico, de lo contrario, nuestros padres, todavía dependerían de nuestros abuelos para abrocharse sus zapatos.

Sí, enseñar a los infantes a comer solos, bañarse sin ayuda, educarlos en la forma segura de cruzar una calle, para que luego lo hagan por ellos mismos, es también autonomía progresiva. Como lo define, de igual manera, que elijan su futuro profesional sin la obligatoriedad que le imponen en ocasiones los padres; o si prefiere las artes o el deporte para su realización extracurricular; o si escoge una festividad sencilla con sus amigos, en vez de suntuosas fotos de quince, que en ocasiones solo responden a viejas frustraciones de los padres. Autonomía progresiva, señores, y esos derechos hay que respetarlos.



La doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, disertó al respecto en una entrevista ofrecida al sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular y dijo:

«Sin dudas, la concepción del niño como sujeto de derecho nos obliga a evaluar en forma progresiva el ejercicio autónomo de sus derechos. Esto no significa que la autoridad de los padres y madres pierda entidad y fortaleza, sino que sea asertiva y proactiva en que se articulen derechos y obligaciones mutuas, de manera integradora y flexible, ajena a toda manifestación de avasallamiento o violencia.»

De lo que se trata es de encontrar, desde las normas de derecho, un equilibrio positivo en las fórmulas educativas con que orientamos a nuestros hijos para convertirlos en personas de bien y con herramientas emocionales que le permitan enfrentar cualquier situación ante la vida, gracias a una infancia plena y feliz.

Recuerde siempre que la crianza debe ser un acto de respeto y amor a la niñez. ¿No cree usted?

Foto de entrada: Liliana González Cudina