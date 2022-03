Responsabilidad y prevención: fórmulas para contrarrestar el dengue (+Infografías)

Dos años se cumplirán este 11 de marzo, de la noticia que paralizó a todo el país, con la confirmación de los tres primeros casos importados de Covid-19 en la Isla.

Desde entonces todos los esfuerzos (sobre todo personales) se volcaron a evitar la propagación del virus, y cualquier medida individual parecía poca, ante su inminente paso.

Calles vacías (al comienzo), limpiezas profundas en nuestras casas, distanciamiento físico (y sí, también social), eran acciones recurrentes en esta lucha que iniciamos todos.

Sin embargo, el sumirnos en la peligrosidad del SARS-Cov-2 y luego en la pérdida progresiva de la percepción del riesgo, nos ha hecho flaquear en la toma de precauciones y además, nos ha provocado el olvido de que a los cubanos, en determinadas épocas del año, nos toca también combatir a una de las enfermedades de mayor índice de infestación: el dengue.

Este padecimiento constituye, hasta el día de hoy, un problema de salud en el mundo y por supuesto, Cuba no escapa a ello.

En cualquiera de sus variantes, el dengue resulta tan peligroso como traicionero, pues el paciente corre el riesgo de transitar de estable a grave en a penas segundos y sin tratamiento médico, puede llevar a la muerte.

Pero ¿cuán prevenible resulta el dengue? ¿Qué responsabilidad tenemos, desde lo individual, en que el municipio de Puerto Padre, se encuentre, en estos momentos, declarado en transmisión de la enfermedad?

Le doy ambas respuestas en una sola palabra: muchísima.

Sí, el dengue es fácilmente prevenible si cortamos la línea de infestación. ¿Cómo? Deshaciéndonos del ente transmisor: el aedes aegyptis. Si logramos disminuir el nivel de focalidad o mejor aún, que desaparezca, con ello eliminamos el vector y por ende, la enfermedad.

Puede parecer recurrente este mensaje, pero es la más pura y dura realidad. Quinientos tres es la alarmante cifra de focos del mosquito en lo que va de año. ¿Sabe lo que esto significa?

Quinientos tres lugares donde ha habido hembras adultas y por tanto, infección de la enfermedad, porque como también sabemos, la hembra del mosquito, contagia toda su vida, después de haber picado a una persona enferma. De ahí la alta insidencia del dengue en los últimos meses en nuestro territorio.

Ahora, el nivel de responsabilidad que tenemos desde nuestros hogares, es inmensa. Todos, absolutamente todos estos focos fueron encontrados en viviendas: casi 300 en tanques bajos y el resto en lavaderos, cajas plásticas, cisternas, gomas, naylon (que no se botan), bebederos de animales, vasos espirituales, ollas, gavetas de refrigeradores, en fin, espacios que desde casa propiciamos para albergar a este enemigo.

En tal punto no basta solo con los tratamientos adulticidas que realizan las autoridades sanitarias y de vectores (que por demás, cuentan con escasos recursos para ello). Nos toca desde lo individual tomar medidas para evitarnos llegar a una situación aún peor.

¿Acaso, no resultaría más fácil, mantener nuestro entorno libre del mosquito?

Acciones sencillas podemos realizar en nuestros hogares en virtud de frenar la ya alta presencia del dengue: cambiar periódicamente los vasos espirituales, lavar correctamente los bebederos de animales, enterrar las gomas en desuso, evitar que queden a la intemperie recipientes que se vuelvan contenedores de agua, hacer el autofocal al menos una vez por semana, y sobre todo tapar correctamente los recipientes donde almacenamos agua, con mayor importancia por estas fechas cuando al disminuir los períodos de bombeo, obligatoriamente tenemos que buscar vías para mantener abastecidas nuestras viviendas con el imprescindible líquido.

La cepa que actualmente circula del dengue, en nuestro municipio, es una de las más ofensivas en cuanto síntomas y evolución de la enfermedad. Una alta cantidad de puertopadrenses han sufrido sus embates con fiebres muy altas, dolores musculares que impiden en ocasiones la movilidad, dolores de cabeza, disminución repentina de las plaquetas que ha llevado a varios villazulinos a estados graves de la enfermedad.

Esto no es un juego. No podemos seguir tomándonos a la ligera la salud familiar: nuestros niños, nuestros abuelos, que son responsabilidad nuestra por encima de todo. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué no cuidarlos?

Infografías: Cynthia Avello Rodríguez