Jornada de reverencias y honores en Radio Libertad.

Las despedidas nunca son buenas, por eso hoy solo quisimos agasajarlos en un intento vano por retribuirles todo lo que han dado a Radio Libertad.

María Alicia Martínez Reynaldo, Rafael Quiroga Álvarez, José Masó Lopez y Wilder Sánchez Peña no se van (no podrían ni aunque quisieran) la pasión que los impulsa cada día a entregarse sin límites a la radio es atadura que no la puede romper una simple jubilación.

Que es sino lo que dijo María Alicia de desconectar la emisora para descansar, yo mentalmente le desee suerte con eso porque sé la necesitará para apagar la radio que la habita corazón adentro.

Al premio por la Obra de toda la vida, al Mérito Periodístico de la Radio Cubana, al Quiro de Radio Libertad le escuchamos hablar de toda una vida dedicada al «mejor oficio del mundo» y de que aún no se siente preparado para dejarlo ir, entonces lo enmascara con el propósito de comprarse un «pantalla plana» y todos hacemos como que le creemos y secundamos en el proyecto, cuando en realidad sabemos que desde hace 50 años el periodismo lo posee en simbiosis irreversible.

José Masó López como todo profesor habló de nunca dejar de estudiar porque la radio es superación constante y yo pensaba en el oyente que en la mañana había bromeado con la jubilación de Masó «ahora que se había evaluado como Director de Programas» y es que para él es imposible no atender (y aprender) de cada lección que ofrece la radio.

Para Wilder Sánchez Peña siempre estuvo muy claro, en el poco tiempo que estuvo en la emisora, el privilegio que representaba trabajar en un colectivo tan profesional. Fue lo que dijo él mientras aseguraba no estar dispuesto a separarse ni un ápice de sus compañeros.

Y es que en Radio Libertad somos una gran familia, no porque sea fácil la convivencia, ni porque de vez en cuando no te den unas ganas tremendas de renunciar, es porque aún así, el amor por Radio Libertad nos hace unirnos para superar cualquier aspereza. Rendir honores cuando 4 miembros del clan se jubilan es de las mejores maneras de reverenciar cada página de la historia que ellos ayudaron a escribir.