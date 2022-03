China convoca a EE.UU. a trabajar por la paz del mundo

Beijing, 19 mar.- El presidente de China, Xi Jinping, dijo a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que ambos países deben trabajar juntos para estabilizar sus relaciones bilaterales y también garantizar la paz en el mundo.

Al comenzar las conversaciones por videoconferencia, el dignatario abogó porque ambas potencias asuman sus responsabilidades frente a los desafíos actuales del planeta.

“La crisis de Ucrania es algo que no queremos ver. Estos sucesos nuevamente nos muestra que los países no debemos llegar al punto de encontrarnos en un campo de batalla. El conflicto y la confrontación no van con los intereses de nadie, y la paz y la seguridad son lo que la comunidad internacional deben atesorar”, indicó.

Asimismo, Xi precisó que como miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y las principales economías del orbe, China y Estados Unidos deben reencauzar sus nexos por el camino correcto y unir fuerzas en pos de la tranquilidad global.

Los mandatarios sostienen este viernes su segundo encuentro virtual, luego que Biden llegó a la Casa Blanca.

Hace unas horas un funcionario del Gobierno dijo bajo anonimato al diario Global Times que Xi remarcará a Biden la posición de Beijing sobre las relaciones con Washington y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Según adelantó, el jefe de Estado enfatizará en que China nunca aceptará amenazas ni coerción respecto a la crisis en el país europeo, así como su resolución a responder si sus intereses son dañados.

Xi urgirá a Biden honrar su palabra de no buscar una Guerra Fría, intentar cambiar el sistema de China, formar alianzas en su contra, apoyar la independencia de Taiwán ni provocar conflictos, añadió la fuente.

Anteriormente, los dos presidentes tuvieron su primera conversación en noviembre pasado y esa reunión inyectó un tono conciliador para procurar un giro en las relaciones, aunque cada parte hizo acotaciones sobre sus posturas en asuntos de alta fricción.