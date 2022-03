Pionera puertopadrense, única de la provincia en recibir la Moneda Conmemorativa 60 Aniversario de la UJC (+Fotos)

Delenis de la Caridad Batista Castro es una adolescente puertopadrense que encanta a quienes la rodean por sus dotes para comunicar, inteligencia, y liderazgo innato, que la hacen única y especial.

La estudiante de noveno grado de la secundaria básica Mártires de Aguacatico en San Manuel, fue la única pionera de la provincia Las Tunas en recibir la Moneda Conmemorativa 60 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), durante el acto regional de la organización, que tuvo lugar en la tarde de este viernes en Santiago de Cuba.

Es primera vez en la historia que el Comité Nacional de la UJC otorga este reconocimiento a quienes destacan en tareas productivas y de impacto social, así como en la docencia.

Nuestro equipo conversó con Delenis, quien entre sonrisas de regocijo asegura que este es uno de los reconocimientos más importantes en su vida de estudiante:

¨Recibir esta Moneda Conmemorativa representa un gran logro en mi vida, que no es solo mío, sino también de mi colectivo pioneril, de mi familia, y en especial de una persona que me ha acompañado durante mi paso por la enseñanza Secundaria Básica: Lisandro Trinidad Pino, nuestro guía base.

Además, constituye una gran satisfacción pues es el mayor reconocimiento que se le puede entregar a un pionero por la participación activa tanto en festivales como en movimientos de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) .’’

Con mucha seguridad y excelente proyección, nos habla de concursos y eventos que marcaron su paso por la Primaria y ahora la Secundaria Básica, de su afición por el estudio y la constancia con que cada día se propone nuevas metas sin importar cuan retadoras estas resulten:’’…para mí, en mi recorrido por estas dos enseñanzas, fueron importantes muchos eventos, pero debo destacar el Festival de la clase, cuando apenas estaba en sexto grado, en el cual me presenté como monitora de la asignatura Ciencias Naturales. Este evento requirió que le dedicara mucho tiempo, preparación, pero a la vez me dotó de herramientas y conocimientos que aplico hoy en la secundaria, y que además me han ayudado a prepararme para concursos de conocimientos como es el caso del de la asignatura de Física, en el cual estaré participando próximamente en su instancia provincial.

En lo referente a la OPJM, creo que lo que más me ha marcado ha sido desempeñarme como miembro del colectivo del centro y ser por dos cursos consecutivos presidenta del mismo; que para mi fue un compromiso muy grande con mis compañeros al tener que representarlos, pero me hizo ganar en responsabilidad y en proyección.’’

Delenis tiene muy claras sus metas, a pesar de sus 14 años la madurez en sus palabras y la forma en la que expone sus proyecciones para la vida estudiantil hablan de su excelente educación.

‘’Lo más inmediato para mí es concluir el noveno grado con las máximas calificaciones, que me permitan obtener el pase al preuniversitario y por su puesto, continuar participando en todas las tareas que convoque la Organización de Pioneros José Martí, algo que me llena de mucha satisfacción.’’

Solo un pequeño grupo de pioneros en toda Cuba fue estimulado con la Medalla Conmemorativa 60 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, reconocimiento que entrega el Comité Nacional de la estructura en el marco de la campaña Vamos con todo, a propósito de otro cumpleaños de la organización. La puertopadrense Delenis de la Caridad Batista Castro, fue la única miembro de la OPJM en la provincia en alzarse con el reconocimiento este viernes, durante el acto regional que tuvo lugar en la provincia de Santiago de Cuba.