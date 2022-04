En La Playita, la apuesta por un sueño

Zona limítrofe con el manglar que serpentea a lo largo del litoral puertopadrense, es “La Playita” lugar apacible donde un proyecto medioambiental puja por ver la luz desde hace algo más de 8 años.

Pasión desbordante en la apuesta por un sueño es cualidad distintiva de Mirna María Muñoz Rivas quien desde el empirismo asume los haceres de ecologista consumada.

“La Playita era un vertedero desde el inicio hasta aquí hasta el final”

Recuerda Mirna y su mano señala a lo lejos, como si el gesto quisiera abarcar todo el entorno.

“..la orilla del mar era otro vertedero, desde todo lo que se vota en el malecón, no solamente como un área de vertedero, todo también lo que llega por el mar, llega porque los vientos lo traen, hay ensenadas pegada al monte donde el viento siempre se acumula ahí y acumula desechos de residuales marinos como algas, sargazos, agua mala, porque es una parte muerta, pero el viento siempre tiene dominio sobre las corrientes marinas”

“Me decidí como ecologista al fin, a una tarea, educar a la comunidad en el apoyo a la limpieza y cuidado ambiental, autodidacta totalmente, con la idea siempre de mejorar el entorno y todavía estoy luchando porque se haga una base náutica aquí, en La Playita, aunque sean 4 chalanitas de remo, porque este lugar antes era una academia de remos que por condiciones estratégicas se cambió por una cadena, límite costero al fin seguimos amando y luchando por recuperarlo, ya sea como aporte a un proyecto de desarrollo local o por cualquier otra vía”.

Salvando un pedazo del mar

El sol sorprende todos los días a Mirna en una batalla contra el tiempo; más que un espacio, ella intenta arrebatar de las garras depredadoras del hombre, pedazos de historia que yacen perdidos entre tanta desidia.

Ajena al símbolo que representa en tiempos de transgresiones ambientales, lo explica:

“En la actualidad que ya llevamos una trayectoria de 8 años de trabajo, estoy salvando un pedazo del mar, recopilando la piedra a mano para evitar gastos de combustible que no lo hay, estoy haciendo muros de piedra que saco del mar para ir rellenando y que actúe como barrera en la base de una plataforma o saliente que tengo pensada para proteger el límite de La Payita que es una zona muy baja y así ganar ese espacio”

Un proyecto puja entre la utopía de trabas burocráticas.

Es lamentable que motivo tan burdo como la burocracia, impida la materialización de acciones transformadoras en el litoral puertopadrense, objetivo fundamental del ambicioso proyecto.

Según Fidel Cano Sicilia, Jefe de Proyectos, y especialista de Desarrollo Local, en Puerto Padre, la causa fundamental para que el proyecto medioambientalista de Mirna aún no se germine es la incapacidad de la autora para concretar metodológicamente las acciones, tal como lo establece el procedimiento para el funcionamiento presupuestario aplicable a los proyectos de desarrollo local.

Es triste que la falta de un documento, por más importante que sea, devenga freno a las ganas de hacer.

¿Acaso no estamos abogando por la imbricación de voluntades en la forja de un futuro mejor? Pues de esto se trata; todos saldríamos ganando si al lado de Mirna algún entendido en la materia se encarga de ir documentando los sueños.

Escuchar a esta mujer hablar con tanta pasión de su proyecto debería ser suficiente para tomarla en serio.

“Mi proyecto llevaba un caney dentro del mar con anillos exteriores, pasarelas para poder pescar sin que moleste el techo, pero en vista que es muy costoso decidí hacer la plataforma con 3 asientos que simularían los patines del sky surfin, tendría matas de coco al frente con una cúpula como techo imitando un globo, esa es la idea que tengo con la plataforma que estamos luchando por crear”

“Hay que escribir muchas cosas, Fidel Cano me ha apoyado muchísimo, pero lo que necesito es que vengan y asesoren; necesito una persona responsable de mi proyecto, un inversionista que venga para poderlo desarrollar, yo no puedo escribir por escribir, lo que importan son las ideas y las condiciones que tenemos aquí que son privilegiadas, tenemos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones”

“Con mínimos recursos, aprovechar todas las bondades de la naturaleza pero escucharla, donde ella te diga que necesita un cauce tienes que seguir con el cauce, no puedes desviarlo y hay que aprovechar éste emplazamiento que está aquí, enclavado en medio del monte costero, el mar tiene un estero aquí que se puede utilizar, cada 6 horas es el llenante y entra el mar, cuando se produce el vaciante entra el agua pluvial e inunda el malecón y ese es el problema que tenemos hoy, no se ponen de acuerdo entre la elevación, el asfalto de la calle y el drenaje del malecón, cuando la marea llena se colapsa”

El trabajo de Mirna en voz especializada

Walfrido Rodríguez Batista, investigador adjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, ilustra magistralmente, la importancia del trabajo que realiza Mirna.

“Aquí hay varios objetivos, digamos uno lo es el saneamiento, debo decir que por la hidrodinámica y morfología de la bahía es aquí donde inicia la concentración de la plantas subacuáticas o marinas que el mar va a arrancando desde cayo Juan Claro hasta acá y los va depositando acá en La Playita. Dentro del trabajo que ha realizado Mirna, está la utilización de éstas plantas muertas como abono para rescatar otras especies como la majagüilla, también ella trata de rescatar otras especies necesarias como las plantas rastreras, fundamentales para atenuar la erosión que viene de la tierra al mar; otro aspecto fundamental de éste proyecto es la protección a las especies endémicas del lugar como los alcatraces para garantizar la supervivencia de ésta ave marina en peligro de extinción. Por el trabajo que realiza Mirna y otros compañeros que la acompañan, hoy se puede considerar La Playita como una zona de amortiguación para impedir que la furia del mar siga afectando el litoral y a la vez impedir que la erosión de la tierra al mar la siga desgastando”.

Educar a nuestra gente en el presente para soñar en futuro.

Premisa también de Mirna desde la perspectiva medioambientalista que lidera es “Que nada se le puede pedir al futuro si no educamos a nuestra gente en el presente”.

“Está vinculada la escuela Sara Laffita, la Facultad de Ciencias Médicas, la Camilo Cienfuegos, y otras escuelas pero hay que darles educación ambiental, no solo traerlos a recoger basura, hay que enseñarles lo que es un mangle, lo que es un patabán…

El desvelo y la preocupación no le impiden a Mirna hacer volar la imaginación. Ella es capaz de visualizar cada idea como una obra consumada en virtud del saneamiento de la bahía y que Puerto Padre pueda florecer entonces, como hermoso balneario.

“El colector que yo propongo es del Boquerón lo más próximo posible al malecón, poniéndole el registro de desagüe a la inversa, que en vez de verter para el malecón lo haga para el colector y propongo llevarlo hasta Delicias porque tiene biomasa que se desecha y con biodigestores se aprovechan las heces fecales que irian por un tubo convertido en colector hasta un macrocolector y en una planta de tratamiento de residuales se purificaría un porciento de esa agua que se drenaría al mar o se recuperaría para la Agricultura, el agua no se puede perder, tenemos que pensar en una economía circular, en no votar todo aquello que aporte, incluso podemos producir electricidad, abono. Pienso que no estoy errada, el saneamiento de la bahía vendría con el colector y tendríamos laya en un año, si hacemos unido a esto la limpieza de la bahía y logramos sanearla de esa invasión de la civilización que por años a atacado al medio ambiente”

Mirna articula acciones con el plan de estado “Tarea Vida”

La articulación de acciones con el Plan de Estado “Tarea Vida”, es la particularidad más meritoria en las proyecciones de Mirna. La recuperación integral de playas, manglares y otros ecosistemas naturales protectores, son propósitos defendidos desde ambas perspectivas.

Ella lo sintetiza con la pericia adquirida en años durante los cuales aprendió prácticas ecológicas sin necesidad de manuales.

“Otra de las tareas que tenemos para lograr que en Puerto Padre se logre una playa es la reforestación de los manglares, tenemos una bahía que pudiera ser rica en peces, pero la deforestación de los manglares hace que mueran miles de especies que tributan al equilibrio mediambiental. El mangle tarda 20 años en ser adulto y cuando le quitan la cáscara, como está sucediendo con los curtidores de cuero, la planta se muere y el mangle rojo es la primer barrera que tenemos en la bahía y hoy la tenemos muy deprimida, por otra parte si seguimos contaminando con nylon y pomos las raíces y no potenciamos la resiembra no vamos a tener comida y seguimos contaminando de las aguas”.

“Que se haga justicia o la naturaleza la va a hacer por su cuenta”

Años de bregar para sumar voluntades a su proyecto, no le quitan a Mirna las ganas de crear y fundar.

“Lograr un consenso, tocar la sensibilidad de las personas, que el Gobierno ponga la parte que le toca porque son los que tienen el poder, nosotros tenemos la voluntad pero ellos tienen el poder y no podemos perder la fe porque cuando se pierde la fe se pierde todo, que se haga justicia o la naturaleza la va a hacer por su cuenta”

Cierra los ojos y vislumbra el futuro. La risa de los niños es sonido que resalta sobre el bullicio alegre de veraneantes con un fondo de olas rompiendo en la orilla; a lo lejos, el intenso azul del mar con aguas limpias y transparentes.