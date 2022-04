El vuelo de una paloma y un mensaje de amor

A Willitin le apasionan las palomas; de ellas lo conoce todo porque en esa afición encuentra el entretenimiento perfecto para su tiempo libre. Es el palomar espacio donde se manifiesta en su estado natural.

Los del barrio compartimos con él las emociones en días de «vuelo» y también sudamos puros nervios esperando por las aves, porque muchas veces no llegan. Por eso a nadie le extrañó cuando llegó hace unos días, agarrando una paloma con la habilidad peculiar de los colombófilos.

Sin embargo, la historia que contó nos dejó gratamente impresionados. Resulta que el martes 29 de marzo tuvo lugar un vuelo desde Bolondron, Matanzas hasta Puerto Padre y en esa ocasión, como en tantas otras, perdió una paloma.

Luego de muchos días perdida, por fin regresó a casa y fiel a su estirpe mensajera, traía sujeto al anillo una nota con un número de teléfono.

Willy enseguida entendió. Del otro lado de la línea, justo en Bolivia, Ciego de Ávila, Yunior Torres Calderón le contó cómo le arrebató la paloma herida a un halcón, y amante de la colombofilia, no la soltó más hasta saberla recuperada.

“Ella venía bien orientadita porque parece que esta es la línea de vuelo de ella y de pronto la comenzó a perseguir un halcón hasta que la hirió en el pecho y la logró tumbar, nosotros comenzamos a pitar para que la soltara y entonces ella cayó entre unos árboles de ateje muy asustada, yo la cogí y comencé a curarla, la puse en el palomar junto con las otras palomas; quería comunicarme con el dueño pero no tenía número de teléfono y ya cuando la vi con ganas de volar le puse mi número de teléfono en el anillo y la solté tempranito con la esperanza de que llegara a casa; cuando recibí la llamada telefónica me puse muy contento porque me había pasado el día pensando en si habría llegado, aunque casi tenía la certeza que si porque cuando la solté ella dio dos vueltas en redondo y noté que enseguida se orientó”

Con esa tartamudez que se acentúa en momentos de emoción, Willitin termina la anécdota, sin ser plenamente consciente del tremendo símbolo que cargan sus manos.

Elegía a los valores más auténticos del ser humano es esa paloma que desde Bolivia, Ciego de Ávila, hizo el mejor vuelo de su vida para traer consigo un mensaje de amor.